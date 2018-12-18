الوصول إلى أي موقع ويب من خلال تطبيق VPN

لماذا تستخدم VPN?
- للبقاء مجهول الهوية على الانترنت
- للتحايل على قيود حظر موقع الويب المقصود
- للوصول إلى موقع الويب اللازم في المناطق التعليمية
- للتواصل مع الأصدقاء و / أو المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي
كيفية استخدام تطبيق Planet VPN للوصول إلى أي موقع ويب في 4 خطوات
ما هي مواقع الويب التي يمكنني زيارتها باستخدام تطبيق VPN
بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكنك استخدام مصادر الإنترنت المختلفة، بغض النظر عن الدولة التي تعيش فيها.
ينشئ تطبيق VPN نفقا بين جهازك والموقع المطلوب. تشفير البيانات، وبالتالي المساعدة على إبقاء هويتك مجهولة وتجاوز القيود المفروضة على مصدر معين.
نتفليكس، سبوتيفاي، فيس بوك، بي بي سي، آي بلاير، يوتيوب، تويتر، ويكيبيديا، جوجل، أمازون برايم فيديو، إتش بي أوجو، سي بي سي، إن بي سي، لينكد إن، فكونتاكتي، إنستغرام، رديت، والكثير غيرها
بفضل تطبيق Planet VPN، يمكنك زيارة مواقع الويب دون قيود، بالإضافة الى ابقاء هويتك مجهولة على الويب.
حرية تصفح الانترنت من خلال تطبيق Planet VPN
إذا كنت ترغب في تشفير نشاط الإنترنت لديك بشكل آمن، فاستخدم تطبيق Planet VPN. تغطي شبكة خوادم Planet VPN الواسعة مئات المواقع في العديد من الدول المختلفة. بفضل هذا، لا يمنحك Planet VPN الوصول إلى أي موقع ويب فقط، ولكنه يخفي أيضًا عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك ويقوم بتشفير حركة المرور حتى تتمكن من استخدام الإنترنت بأمان وسرية وحرية.
بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكنك إجراء عمليات شراء في أي متجر عبر الإنترنت، واستخدام أي شبكة اجتماعية. بغض النظر عن موقع الويب الذي تريد الدخول إليه، سيقدم تطبيق Planet VPN ذلك.