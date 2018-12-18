حمل تطبيق Planet VPN لجهاز الأندرويد الخاص بك
حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لهاتف بنظام أندرويد الخاص بك أو التابلت
- واجهة سلسة وأيسر استخدامًا
- وصول نهائي إلى أي موقع ويب
- جهازك محمي تمامًا
- كل حركاتك المرورية مشفرة بنسبة 100%
- تطبيق VPN مجاني غير محدود مدى الحياة
حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة الأندرويد
يتوافق تطبيق Planet VPN مع:
- سامسونج جلاكسي إس 9, إس 8, نوت 8, نوت 5، جي 7, جي 7 برايم
- هواوي بي 20, بي 20 بلس, بي 10, مات 10, ميت 10 برو
- إتش تي سي يو 11, يو ألترا, بولت
- سوني إكسبريا إكس زيد 2, إكس زيد 1, إكس زيد بريميوم, إكس إيه 1 بلس
- إل جي في 30+, جي 6, إكس فينشر
- أندرويد ون موتو إكس 4
- جوجل بكسل 2, بكسل
- سامسونج جلاكسي إس 10 إي, إس 10, إس 10+
- هواوي بي 30, بي 30 برو
- جوجل بكسل 3, بكسل 3 إكس إل
أو أي هاتف آخر بنظام أندرويد
الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN للأندرويد
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Android
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.