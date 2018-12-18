تحميل أداة Planet VPN المجانية لمتصفح كروم

الحماية

إخفاء التصفخ الخاص بك

تقوم VPN الخاصة بنا بإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يعني أنه لا يمكن لأحد معرفة من أين تأتي الزيارات . بياناتك آمنة تمامًا ولا يستطيع أي شخص الوصول إلى أي من بياناتك المتعلقة بالتصفح ، بما في ذلك كلمات المرور والمواقع التي تمت زيارتها.