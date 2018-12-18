تحميل أداة Planet VPN المجانية لفايرفوكس

تمتع بالحرية علي الإنترنت من خلال الإضافة الخاصة بنا:
تصفح مجهول
اتصالك خاص بالكامل ومجهول مع أفضل VPN لفايرفوكس. يمكنك إخفاء هويتك وإخفاء حركة المرور الخاصة بك عن خادم الإنترنت
الوصول إلى المواقع بأمان
يمكنك التحايل على الحظر الجغرافي والرقابة وإلغاء حظر المواقع والمحتوى ، ولن يتمكن أي شخص من رؤيتك
اتصال مستقر
يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من خوادم بروكسي آمنة في جميع أنحاء العالم والتي توفر لك اتصالًا ثابتًا دون انقطاع
100% اتصال أمن
استمتع باتصال آمن ومحمي تمامًا بفضل تشفيرنا القوي 2048 بت
إخفاء حركة المرور الخاصة بك
يقوم أفضل VPN مجاني الخاص بـ Microsoft Edge بتغيير عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن إخفاء جميع بياناتك وآمنة بما في ذلك: سجل التصفح ، بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، كلمات المرور ، المعلومات المصرفية ، إلخ.
تأمين WiFi
يمكنك الاتصال بأمان بأي شبكة Wi-Fi عامة كما هو الحال في المقهى أو المكاتب المحلية دون الكشف عن بياناتك
تشفير البيانات
Planet VPN لموزيلا فايرفوكس يستخدم RSA تشفير 2048 بت للاتصال، والتي تتم من خلال خوادم علمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها.
الحماية في كل مكان
بغض النظر عن البلد الذي تتواجد فيه أو موقع الويب الذي تحاول الوصول إليه ، سنوفر أنفاقك السرية الحماية التي تحتاجها
منع المراقبة
VPN هي أفضل وأبسط طريقة لمنع الجهات الخارجية من الوصول إلى سجل المتصفح الخاص بك أو التعرف عليك على الإنترنت
لماذا تختار أفضل امتداد VPN مجاني لبرنامج Microsoft Edge - Planet VPN؟
إلغاء حظر المواقع التي تحبها
لا تدع أي قيود تقف في طريقك بعد الآن والوصول إلى أي موقع ويب تريده من أي بلد
اتصال عالي السرعة
نحن نقدم سرعات كبيرة لن تلاحظ وجود اختلاف في اتصالك بالإنترنت
المزيد من مواقع VPN
لدينا خوادم آمنة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك جعل اختيارك من بين 50 دولة
سرية كاملة
أصبحت بياناتك الآن خاصة بالكامل ولا يمكن لأحد أن يرى أو يعرف هويتك أو المواقع التي تزورها
موثوقية اتصال متفوقة الأمان
يتم إنشاء المئات من الخوادم باستخدام تقنية متطورة تضمن اتصالًا مستقرًا في كل مكان
طرق موثوقة للتشفير
نحن نجمع بين بروتوكول OpenVPN مع تشفير 2048 بت لضمان أن معلوماتك مخفية تمامًا
وصول غير محدود إلى جميع الموارد
يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب أو محتوى مستند إلى الويب دون أي قيود على الإطلاق
يعمل على جميع الأجهزة
يمكنك تنزيل ملحق Planet VPN لـ Microsoft Edge على الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي واستخدامه على جميع أجهزتك في نفس الوقت
بث مقاطع الفيديو والموسيقى
قم بإلغاء قفل أي منصة بث (موسيقى ، فيديو ، لعبة ...) في أي مكان والوصول إلى كل المحتويات المفضلة اليك
دعم على مدار الساعة
مشكلة أم سؤال؟ لدينا فريق دعم ممتاز 24/7 لمساعدتك بأعلى سرعة والرد على أي سؤال
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Microsoft Edge
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
الأسئلة الأكثر شيوعًا حول المكون الإضافي لـ Microsoft Edge VPN
هل لدى Microsoft Edge VPN؟
لا ، لا يأتي Microsoft Edge حاليًا مع VPN مدمج. لحسن الحظ ، هناك العديد من الوظائف الإضافية لـ Microsoft Edge VPN (تُعرف أيضًا باسم ملحقات Microsoft Edge VPN) والعديد منها مجاني.
- في لوحة المتصفح ، انقر فوق زر Planet VPN ؛
- حدد خادمًا للاتصال ؛
- قم بتأكيد الاتصال.
كيف يمكنني تمكين Planet VPN على Microsoft Edge؟
فكيف أضف VPN في فايرفوكس؟ انها سريعة جدا وبسيطة. ما عليك سوى الانتقال إلى مكتبة الوظائف الإضافية لـ Microsoft Edge والبحث عن VPN الذي تريده. حدده ثم انقر فوق "إضافة إلى Microsoft Edge" وأخيراً على "إضافة" في النافذة المنبثقة التالية. وهذا كل ما في الأمر ، لا توجد إعدادات أخرى خاصة بـ Microsoft Edge VPN
- اذهب إلى قائمة إعدادات المتصفح ؛
- حدد القسم الإضافي ؛
- انقر فوق الإضافات ؛
- أدخل Planet VPN في شريط البحث ؛
- قم بتنزيل إضافة VPN لـ Google Chrome وإضافتها إلى اللوحة ؛
- انقر فوق رمز الإضافات في لوحة المتصفح ؛
- قم بتسجيل الحساب (اختياري) ؛
- حدد خادمًا للاتصال ؛
- قم بتأكيد الاتصال بالنقر فوق زر "الاتصال" ؛
- لقطع الاتصال انقر على "قطع الاتصال".
هل لدى Microsoft Edge شبكة VPN مجانية؟
في حين أن Microsoft Edge لا يتوفر به VPN مجاني أو مدمج ، فمن السهل تثبيت أحدهما عبر مكتبة الوظائف الإضافية لـ Microsoft Edge. هناك العديد من الخيارات الجيدة والقوية. ولكن تأكد من إجراء البحوث المناسبة وعدم تثبيت VPN قبل التأكد من أنها آمنة وسمعته الطيبة.
- انقر فوق زر Planet VPN في لوحة المتصفح ؛
- قم بفصل الاتصال
- قم بتأكيد جميع الإجراءات.
ما هو أفضل VPN لفايرفوكس؟
أفضل ما توفره Microsoft Edge VPN هو خيار سهل بالنسبة لمعظم: يعتبر Planet VPN أحد الخيارات الأكثر صلابة لأنه يوفر تشفيرًا قويًا وسرعات فائقة السرعة ولا يسجل أيًا من زياراتك. علاوة على ذلك فهو مجاني لتثبيت واستخدام!
هل يمكن تتبعك إذا كنت تستخدم VPN؟
إنه سؤال معقد يمكن أن يصبح تقنيًا تمامًا. بالنسبة إلى المستخدم العادي الذي يشعر بالقلق من تعقب متوسط (مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، شركات الإعلان ، جوجل ، الأمازون ، الفيسبوك أو ما شابه) الجواب هو: شبكة VPN تقدم اتصال مجهول يخفي عنوان IP الخاص بك. ولكن ، كما هو الحال مع أي تقنية حوسبة ، إذا أراد شخص قوي تتبعك (مثل حكومة أو مجموعة من المتطفلين أو وكالة) ، فلديهم طرق أخرى لتحديد هويتك. من المحتمل أن تتعرض هويتك أيضًا إذا قمت بتثبيت برامج ضارة.