حمل تطبيق Planet VPN لجهازك الذ يعمل بنظام تشغيل آي أو إس

حمل تطبيق Planet VPN لأجهزة أبل الخاصة بك
يتوافق تطبيق Planet VPN مع:
- آيباد, آيباد برو
- آيباد إير, آيباد إير 2
- آيباد ميني, آيباد ميني 2
- آيباد ميني 3, آيباد ميني 4
- آيفون 5 إس
- آيفون 6, آيفون6 إس
- آيفون إس إي
- آيفون 7
- آيفون 8
- آيفون إكس
- آيفون إكس إس
- آيفون إكس إس ماكس
قم بتنزيل تطبيق Planet VPN لنظام iOS مجانًا من App Store!
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الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام تشغيل آي أو إس:
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام IOS
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.