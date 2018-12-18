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حمل تطبيق Planet VPN لجهازك الذ يعمل بنظام تشغيل آي أو إس

حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لآيفون أو آيباد الخاص بك

  • واجهة سلسة وأيسر استخدامًا
  • وصول نهائي إلى أي موقع ويب
  • جهازك محمي تمامًا
  • كل حركاتك المرورية مشفرة بنسبة 100%
  • تطبيق VPN مجاني غير محدود مدى الحياة
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ثلاث خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN الخاصة بك

1. التحميل
حمل إضافة Planet VPN من متجر كروم
    2. البدء
    ابدأ التطبيق الخاص بك واحصل على
      3. التوصيل
      اختر خادم للتوصيل إلى تطبيق VPN
        تنزيل مجاني

        حمل تطبيق Planet VPN لأجهزة أبل الخاصة بك

        يتوافق تطبيق Planet VPN مع:

        • آيباد, آيباد برو
        • آيباد إير, آيباد إير 2
        • آيباد ميني, آيباد ميني 2
        • آيباد ميني 3, آيباد ميني 4
        • آيفون 5 إس
        • آيفون 6, آيفون6 إس
        • آيفون إس إي
        • آيفون 7
        • آيفون 8
        • آيفون إكس
        • آيفون إكس إس
        • آيفون إكس إس ماكس

        قم بتنزيل تطبيق Planet VPN لنظام iOS مجانًا من App Store!

        اختر من بين العديد من خوادم VPN حول العالم

        تحميل مجاني
        iOS device

        الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام تشغيل آي أو إس:

        أسرع
        أسرع
        يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
        سهل
        سهل
        واجهة سلسة وبديهية. ابدأ في الاستخدام على الفور-فهو لا يتطلب أي دليل أو مساعدة
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
        يحمي خصوصيتك
        يحمي خصوصيتك
        لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
        تشفير قوي
        تشفير قوي
        يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
        شبكة واسعة النطاق
        شبكة واسعة النطاق
        الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
        الدعم
        الدعم
        دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
        تنزيل مجاني

        اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام IOS

        روبرت وودز
        إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
        آشلي فيلدس
        يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
        جاك بينيت
        غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
        تنزيل مجاني
        حول تطبيق VPN
        ما هو الوكيل حول بروتوكولات VPN
        ملامح
        عدم وجود سجلات تطبيق VPN الخاصة بنا تطبيق VPN مجاني
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