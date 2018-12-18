تحميل تطبيق Planet VPN لنظام تشغيل لينكس

حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة لينكس
سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل أي منصة لنظام تشغيل لينكس، بما في ذلك:
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أوبونتو
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سينت أو إس
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دبيان
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فيدورا
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فري بي إس دي
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سوزا
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راسبيان
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آرش
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لينكس مينت
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توزيعة إلمنتري
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لوبونتو
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جنتو
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مانجارو
Planet VPN متوافق مع أي عميل OpenVPN. احصل على Premium لتنزيل ملفات تكوين OpenVPN واستخدامها.
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Linux
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام تشغيل لينكس
أسرع
يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
التورنت
تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 50 دولة
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة