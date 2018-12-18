تحميل أداة Planet VPN المجانية لأوبرا

إخفاء حركة المرور الخاصة بك

يقوم أفضل VPN مجاني الخاص بـ Opera بتغيير عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن إخفاء جميع بياناتك وآمنة بما في ذلك: سجل التصفح ، بيانات اعتماد تسجيل الدخول ، كلمات المرور ، المعلومات المصرفية ، إلخ.