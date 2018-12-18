كيفية تجاوز مواقع الويب المحظورة باستخدام تطبيق VPN؟

يعد الدور الأصلي للإنترنت هو إتاحة الوصول المجاني إلى مصادر المعلومات من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد تغير الكثير مع مرور الوقت، واليوم في العديد من المنظمات وكذلك الدول تحظر الوصول إلى صفحات ويب معينة.

افترض أنك بحاجة إلى استخدام صندوق بريد شخصي، وليس صندوق بريد مشترك، ولا تريد أن يعرف زملاؤك رسائلك، أو تحتاج إلى كتابة رسالة عاجلة لشخص ما على شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن الوصول محظور -ما الذي يمكنك القيام به؟

لقد أنشأنا قنوات موثوقة وآمنة لنقل البيانات من أجل السماح لأي شخص بزيارة المواقع المحظورة واستخدام الخدمات المحظورة بفضل تطبيق Planet VPN.

من خلال الاتصال بـتطبيق Planet VPN، يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال خادم آمن موجود في دولة آخرى ويمكنك الوصول إلى المحتوى المحظور في الدولة التي تتواجد فيها حاليًا.

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