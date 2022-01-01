بروتوكولات VPN: ما هي وأين يتم استخدامها

أولاً ، دعنا نتعرف على ماهية VPN (VPN). يتم ترجمة Virtual Private Network من اللغة الإنجليزية بشبكة افتراضية خاصة. هذه تقنية يمكننا من خلالها تنظيم اتصالات الإنترنت عبر شبكة أخرى. يعد استخدام بروتوكولات VPN ضروريًا للاتصال بالإنترنت بشكل آمن ، خاصةً عندما يتصل المستخدم بشبكة Wi-Fi تابعة لجهة خارجية.يقوم نظام VPN بتحويل بيانات العميل - يقوم بتشفيرها بطريقة خاصة. وبهذه الطريقة ، تظل المعلومات الشخصية مغلقة أمام مجرمي الإنترنت غير القادرين على قراءة الكود واختراق حسابات المستخدمين. تحدد بروتوكولات VPN كيفية انتقال البيانات بين جهازك والخادم. سنخبرك بالمزيد عن البروتوكولات في هذا المنشور.

ما هو بروتوكول VPN

تعد بروتوكولات VPN خدمة معقدة نستخدمها لإنشاء اتصال آمن بين جهازين. هذه مجموعة من المعايير لترميز المعلومات مع نقلها اللاحق من العميل (الكمبيوتر أو جهاز المستخدم) إلى الخوادم ، والعكس صحيح.تتميز بروتوكولات VPN بخصائص مختلفة بحيث يمكن أن تكون فعالة في ظل ظروف استخدام مختلفة. بعضها مناسب أكثر للاتصال بالهواتف المحمولة ، بينما البعض الآخر ، مثل IKEv2 ، مثالي لمعدات الخطوط الأرضية.بروتوكول VPN - ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستخدم العادي؟ بعبارات بسيطة ، تعطي بعض بروتوكولات VPN الأولوية لخصوصية العميل ، بينما يعطي البعض الآخر الأولوية لمعدلات نقل البيانات. لذلك ، يجدر النظر في نشاطك على الشبكة وما تريد تحقيقه من خلال توصيل بروتوكول VPN كمكوِّن إضافي بالمتصفح أو كبرنامج بالجهاز.

ما هو تشفير VPN

للوصول إلى مجرمي الإنترنت ، منذ ذلك الحين لا يمكن فك تشفير تنسيق الترميز المستخدم إلا باستخدام المفتاح المناسب. بفضل تشفير البيانات ، يمكن للمستخدم حماية نفسه من سيطرة المزود ، وإخفاء كلمات مرور الوصول بشكل موثوق من الحسابات إلى خزانة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة ، يصبح المستخدم عرضة للخطر. إذا لم تقم بتمكين تشفير VPN ، فسيتمكن المهاجمون ليس فقط من حساب موقعك ، ولكن أيضًا الوصول إلى المعلومات الشخصية. وهذا لا يهدد فقط بتسرب البيانات القيمة ، ولكن أيضًا إدخال البرامج الضارة (البرامج) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ما هي البروتوكولات المستخدمة في Planet VPN

Planet VPN هي خدمة موثوقة لتصفح إنترنت آمن وسريع. يوفر الوصول حتى إلى المواقع المحظورة من قبل المزود وإلى تلك الموارد التي تم حظر المستخدم فيها.يمكن أن تشمل Planet VPN:

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ما يسمى ببروتوكول نفق VPN من نقطة إلى نقطة ، والذي بفضله ينشئ الكمبيوتر اتصالاً آمنًا مع الخادم.

ما يسمى ببروتوكول نفق VPN من نقطة إلى نقطة ، والذي بفضله ينشئ الكمبيوتر اتصالاً آمنًا مع الخادم. Layer 2 Tunneling Protocol через Internet Protocol Security (L2TP/IPSec) هو بروتوكول نفق مُغلف من الطبقة الثانية يسمح للتطبيقات بالاتصال لفترة طويلة.

هو بروتوكول نفق مُغلف من الطبقة الثانية يسمح للتطبيقات بالاتصال لفترة طويلة. OpenVPN هو بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بالاتصال بين أجهزة الكمبيوتر خلف جهاز توجيه أو خادم وصول أو جدار حماية. ليست هناك حاجة لتغيير إعدادات الشبكة.

هو بروتوكول مفتوح المصدر يسمح بالاتصال بين أجهزة الكمبيوتر خلف جهاز توجيه أو خادم وصول أو جدار حماية. ليست هناك حاجة لتغيير إعدادات الشبكة. Internet Key Exchange v2 (IKEv2) هو بروتوكول VPN يوفر اتصالات آمنة بين مستخدمي الشبكة.

توصيات لاستخدام بروتوكولات

VPN يحتوي كل بروتوكول VPN على خوارزميات فردية لتشفير المعلومات. وهذا بدوره يؤثر على سرعة معالجة الطلبات وضمان مستوى الأمان على الشبكة. اعتمادًا على احتياجات المستخدم ، يمكن استخدام بروتوكول VPN الأنسب في كل حالة محددة.لتسهيل تحديد بروتوكول VPN الذي يُنصح باستخدامه ، قمنا بإعداد نظرة عامة موجزة على تطبيقاتهم.بروتوكول

PPTP PPTP هو البروتوكول الأكثر شيوعًا بين مستخدمي الإنترنت. يمكن للعميل الذي يستخدم PPTP إرسال البيانات من جهاز كمبيوتر أو أي جهاز محمول عبر نفق VPN. في هذه الحالة ، تتم مصادقة الأجهزة تلقائيًا باستخدام كلمة مرور. المزايا: المزايا: يعد PPTP سهل الاستخدام ، حيث لا توجد حاجة لشراء معدات إضافية لإنشاء مفتاح سري.إنه بروتوكول بسيط ويوفر بيئة مستقرة عبر الإنترنت. إنه سهل التثبيت حتى للمستخدمين غير المحترفين. العيوب: العيوب: بروتوكول مع تشفير ضعيف ، حماية ضعيفة للمفتاح المرسل. لا ينصح به لتبادل المعلومات السرية.

L2TP/IPSec L2TP / IPSec مشابه جدًا لبروتوكول PPTP. لكن السمة المميزة الرئيسية هي أن L2TP / IPSec يوفر بالإضافة إلى ذلك السرية البيانات. يتم استخدام التغليف المزدوج: يستخدم L2TP نفسه ، والذي لا يوفر تشفيرًا في حد ذاته ، لنقل البيانات ، ويتم توفير الاتصال النفقي بواسطة بروتوكولات IPSec. المزايا: ن للمستخدم تكوين بروتوكول L2TP / IPSec على الأجهزة المحمولة والثابتة باستخدام برامج iOS و Windows و Linux و Android. تم تضمين دعم البروتوكول في جميع أنظمة التشغيل. العيوب: نظرًا لحقيقة أن بروتوكول L2TP / IPSec يحتوي على خيارات أمان إضافية ، باستخدام التغليف ، يتم تقليل سرعة اتصال الشبكة.

OpenVPN OpenVPN يقومبروتوكول OpenVPN بإنشاء اتصال مشفر بالإنترنت. هذا ليس بروتوكولًا خالصًا ، ولكنه حل VPN كامل مفتوح المصدر يمكنه نقل البيانات بسرعة والمصادقة على جهازك.لتبادل المعلومات المشفرة ، يتم استخدام بروتوكولات الإرسال UDP و TCP. يتم تحديد استخدامها من خلال النتيجة النهائية: أكثر موثوقية أم أسرع؟ينطوي استخدام UDP على تبادل سريع للبيانات ، حيث يتم التحقق من مجموعة حزم البيانات المرسلة ، أو بالأحرى مقارنة عدد الحزم المرسلة والمستلمة ، في المرحلة الأخيرة. الحل الأمثل عند العمل مع اتصالات الإنترنت السريعة.يشير اتصال TCP إلى إقرار فوري باستلام كل حزمة مرسلة. لتحسين الموثوقية ، يتم استخدام هذا البروتوكول في حالة حظر حركة المرور المحتملة ، مع اتصال غير مستقر. المزايا: كود مفتوح المصدر يسمح باستخدام إعدادات الإرسال والتشفير غير القياسية ، مما يجعل من المستحيل فك التشفير ، حتى بالنسبة للخدمات الخاصة. يوفر OpenVPN أداءً وأمانًا أفضل. وفقًا للخبراء ، يعد هذا هو الحل الأفضل لإنشاء شبكة افتراضية خاصة اليوم. العيوب: إعداد OpenVPN أكثر تعقيدًا قليلاً من البروتوكولات الأخرى. لا يوجد دعم مضمن في أنظمة التشغيل ، ويلزم استخدام برنامج تابع لجهة خارجية لاستخدامه.

IKEv2 IKEv2 هو بروتوكول VPN حديث من Cisco و Microsoft. يسمح بإنشاء أنفاق IP خاصة مباشرة بين العميل والخادم.في بروتوكول IKEv2 ، يمكنك استخدام خوارزميات التشفير بمرونة - يختار العميل النوع الأكثر ملاءمة من تشفير البيانات. يوفر IKEv2 أيضًا حماية موثوقة ضد هجمات DoS ، وهي ميزة لا يمكن إنكارها لأصحاب موارد الويب.بالإضافة إلى ذلك ، يعد IKEv2 مناسبًا للتثبيت على أجهزة مختلفة ، بما في ذلك جهاز التوجيه. المزايا: يعتبر أسرع بروتوكول لنقل البيانات. يعمل على مستوى نواة نظام التشغيل (على سبيل المثال ، يعمل OpenVPN نفسه في سياق المستخدم ، "التبديل" بين عمليات المستخدم وعمليات kernel). مثالي للأنظمة ذات الأداء المنخفض نسبيًا: أجهزة الكمبيوتر منخفضة الطاقة والأجهزة المحمولة. العيوب: غير مدعوم من قبل جميع أنظمة التشغيل.