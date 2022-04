Kostenlose Erweiterung für Planet VPN Chrome herunterladen

Wie kann ich VPN in Chrome blockieren?

Es gibt zwei Wege, wie man ein Chrome VPN-Plugin blockiert. Wenn Sie es einfach nur ausschalten möchten, müssen Sie in diesem Fall nur auf das Symbol des VPN-Add-ons in Chrome oben rechts klicken. Oder möchten Sie es ganz deinstallieren. In diesem Fall müssen Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken und "Aus Chrome entfernen" wählen. Sie können dies auch über das Menü der Erweiterungen tun, indem Sie auf die drei Punkte oben rechts klicken und dann "More Tool > Extensions" wählen.