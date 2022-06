Planet VPN preserva su libertad al mismo tiempo que garantiza una seguridad completa en el espacio de Internet. En la funcionalidad puede comprobar su IP y ocultarla de miradas indiscretas.

Las tecnologías de Planet VPN son mejoradas y adaptadas a las necesidades de los clientes. Hoy en día el servicio cubre un gran número de servidores en todos los continentes del mundo, lo que le permite elegir los puntos de conexión para satisfacer sus necesidades y requerimientos. Al estar en Ucrania, puede conectarse a un servidor chino o canadiense y utilizar el contenido regional. Si vas al extranjero, nada te impide conectarte de forma anónima a través de otro servidor, si tu trabajo o intereses personales lo requieren.

No se registrarán las conexiones y la navegación por la web, por lo que no se guardarán - es importante que sus acciones no sean rastreadas y no puedan ser leídas por nadie. El tráfico está encriptado y dirigido a un túnel seguro, y la velocidad de conexión es siempre estable.

