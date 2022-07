Téléchargez gratuitement l’extension Planet VPN pour Opera

Comment puis-je activer Planet VPN sur Opera?

Alors comment configurer un VPN dans Opera ? C'est très simple et rapide. Il suffit d'aller dans la bibliothèque des extensions Opera et de chercher le VPN que vous voulez. Sélectionnez-le et cliquez ensuite sur 'Add to Opera' et enfin sur 'Add' dans la fenêtre pop-up qui s'affiche. Et c'est tout, aucun autre paramètre VPN Opera n’est requis.