Protocoles VPN: qu'est-ce que c'est et où sont-ils utilisés

Tout d'abord, voyons ce qu'est un VPN (VPN). Virtual Private Network est traduit de l'anglais en tant que réseau privé virtuel. C'est une technologie avec laquelle nous pouvons lancer des connexions Internet sur un autre réseau. L'utilisation de protocoles VPN est nécessaire pour se connecter en toute sécurité, en particulier lorsque l'utilisateur se connecte au Wi-Fi tiers. Le système VPN transforme les données des utilisateurs et les crypte d'une manière spéciale. Ainsi, les informations personnelles restent cachées aux cybercriminels incapables de lire les codes et pirater les comptes des utilisateurs. Les protocoles VPN déterminent la manière dont les données se transfèrent entre votre appareil et le serveur. Nous vous en dirons plus sur les protocoles plus loin dans cet article.

Qu'est-ce que le protocole VPN

Les protocoles VPN sont un service complexe qui est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre deux appareils. C'est un ensemble de normes pour le codage des informations avec un transfert du client (ordinateur ou appareil de l’utilisateur) vers les serveurs et vice versa. Les protocoles VPN ont des caractéristiques différentes de sorte qu'ils peuvent être efficaces dans différentes conditions d'utilisation. Certains sont plus adaptés à la connexion dans les téléphones mobiles, tandis que d'autres, tels que l’IKEv2, sont parfaits pour les équipements fixes.Le Protocole VPN - qu'est-ce que cela signifie pour l'utilisateur? En termes simples, certains protocoles VPN donnent la priorité à la confidentialité des clients, tandis que d'autres donnent la priorité aux taux de transfert de données. Par conséquent, il convient de prendre en compte votre activité sur Internet et ce que vous souhaitez réaliser en connectant le protocole VPN en tant que plug-in au navigateur ou en tant que logiciel à l'appareil.

Qu'est-ce que le cryptage VPN

Le cryptage VPN est un moyen d’encoder les données, en les convertissant d'un format lisible à un format crypté. Le cryptage rend les informations du client inaccessibles aux cybercriminels, car le format d'encodage utilisé ne peut être déchiffré qu'à l'aide de la clé appropriée. Grâce au cryptage des données, l'utilisateur peut se protéger du contrôle du fournisseur, masquer de manière fiable les mots de passe d'accès aux comptes bancaires en ligne et aux réseaux sociaux.Lors de l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics, l'utilisateur devient vulnérable. Si vous n'activez pas le cryptage VPN, les attaquants pourront non seulement identifier votre emplacement, mais également accéder aux informations personnelles. Et cela risque non seulement la fuite de données précieuses, mais également l'introduction de logiciels malveillants sur votre PC.

Quels protocoles sont utilisés dans Planet VPN

Planet VPN est un service fiable pour une navigation Internet sûre et rapide. Il donne accès même aux sites bloqués par le fournisseur et aux ressources où l'utilisateur a été banni.Planet VPN peut inclure:

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) qui est le protocole VPN de tunnel “point-à-point” par lequel un PC établit une connexion sécurisée à un serveur.

qui est le protocole VPN de tunnel “point-à-point” par lequel un PC établit une connexion sécurisée à un serveur. Layer 2 Tunneling Protocol через Internet Protocol Security (L2TP/IPSec) est un protocole de tunnel de niveau 2, avec encapsulation, qui permet aux applications de communiquer pendant une longue période.

est un protocole de tunnel de niveau 2, avec encapsulation, qui permet aux applications de communiquer pendant une longue période. OpenVPN est un protocole à code source en accès libre (open source) qui permet les connexions entre les ordinateurs derrière un routeur, un serveur d'accès ou un pare-feu. Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres du réseau.

est un protocole à code source en accès libre (open source) qui permet les connexions entre les ordinateurs derrière un routeur, un serveur d'accès ou un pare-feu. Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres du réseau. Internet Key Exchange v2 (IKEv2) est un protocole VPN qui fournit des communications sécurisées entre les utilisateurs du réseau.

Recommandations pour l’utilisation des protocoles VPN

Chaque protocole VPN contient des algorithmes individuels pour le codage des informations. À son tour, cela affecte la vitesse de traitement des demandes et le niveau de sécurité sur Internet. Selon les besoins de l'utilisateur, le protocole VPN le plus adapté peut être utilisé dans chaque cas spécifique.Pour vous faciliter le choix du protocole VPN à utiliser, nous avons préparé un bref aperçu de leur application.

PPTP Le protocole PPTP est le plus populaire parmi les internautes. Un client utilisant PPTP peut envoyer des données depuis un PC ou n'importe quel appareil mobile via un tunnel VPN. Ce faisant, les appareils sont automatiquement authentifiés à l'aide d'un mot de passe. Avantages: PPTP est accessible et facile à utiliser, car il n'est pas nécessaire d'acheter des équipements supplémentaires pour générer une clé secrète.Il s'agit d'un protocole simple qui fournit un environnement en ligne stable. Il est facile à installer même pour les utilisateurs non professionnels. Inconvénients: c’est un protocole avec un cryptage fragile et une faible protection de la clé transmise. C’est un protocole qui n’est pas recommandé pour le partage d'informations confidentielles.

L2TP/IPSec L2TP / IPSec est très similaire au protocole PPTP. Mais la principale caractéristique distinctive est que L2TP / IPSec garantit en outre la confidentialité des données. La double encapsulation est utilisée: L2TP lui-même, ne fournit pas de cryptage, il est utilisé pour la transmission de données et le tunnel est fourni par les protocoles IPSec. Avantages: l'utilisateur peut configurer le protocole L2TP / IPSec sur les appareils mobiles et stationnaires qui possèdent des logiciels iOS, Windows, Linux et Android. La prise en charge du protocole est intégrée à tous les systèmes d'exploitation (OS). Inconvénients: en raison du fait que le protocole L2TP/ IPSec contient des options de sécurité supplémentaires utilisant l'encapsulation, la vitesse de connexion au réseau est réduite.

OpenVPN Le protocole OpenVPN crée une connexion cryptée à Internet. Ce n'est pas un protocole pur, mais une solution VPN open source complète qui peut transférer rapidement des données et authentifier votre appareil.Pour l'échange d'informations codées, les protocoles de transmission UDP et TCP sont utilisés. Leur utilisation est déterminée par le résultat final: plus fiable ou plus rapide?L'utilisation d'UDP implique un échange de données rapides, dans lequel la vérification du tableau de paquets de données transmis, ou plutôt la comparaison du nombre de paquets émis et reçus intervient à la toute dernière étape. C’est la solution optimale lorsque vous travaillez avec des connexions Internet rapides. La connexion TCP implique un accusé de réception instantané de chaque paquet envoyé. Pour améliorer la fiabilité, ce protocole est utilisé en cas d'éventuel blocage du trafic ou une connexion instable. Avantages: le code open source vous permet d'utiliser des paramètres de transmission et de cryptage non standards qui rend impossible le déchiffrement de l'encodage même pour des services spéciaux. OpenVPN offre de meilleures performances et une meilleure sécurité. Selon les experts, c'est aujourd'hui la meilleure solution pour créer un réseau virtuel privé. Inconvénients: la configuration d'OpenVPN est un peu plus compliquée que les autres protocoles. Il n'y a pas de prise en charge intégrée dans les systèmes d'exploitation et un logiciel tiers est nécessaire pour l'utiliser.

IKEv2 IKEv2 est un protocole VPN moderne de Cisco et Microsoft. Il permet la création de tunnels IP privés et directs entre le client et le serveur. Dans le protocole IKEv2, vous pouvez utiliser des algorithmes cryptographiques de manière flexible et c’est le client qui choisit le type de codage de données le plus pratique. IKEv2 offre également une protection fiable contre les attaques DoS, ce qui est un avantage indéniable pour les propriétaires de sites Web.De plus, IKEv2 est approprié pour une installation sur divers appareils, y compris un routeur. Avantages: il est considéré comme le protocole de transfert de données le plus rapide. C’est parce qu’il fonctionne au niveau du noyau du système d'exploitation (par exemple, OpenVPN fonctionne dans le contexte de l'utilisateur en «basculant» entre les processus de l’utilisateur et les processus du noyau).Il est optimal pour les systèmes aux performances relativement faibles: ordinateurs à faible capacité, appareils mobiles. Inconvénients: il n’est pas pris en charge par tous les systèmes d'exploitation.