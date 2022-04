Baixar extensão gratis Planet VPN Chrome

Como posso bloquear a VPN no Chrome?

Existem duas maneiras principais de desativar um plug-in VPN do Chrome. Caso simplesmente deseja desativá-lo, tudo o que você precisa fazer é clicar no ícone do complemento de VPN no Chrome, no canto superior direito. Ou você deseja desinstalá-lo completamente; assim sendo, você deve clicar com o botão direito no ícone e selecionar "Remover do Chrome". Você também pode fazer isso no menu de extensões, ao qual pode acessar clicando nos três pontos no canto superior direito e selecionando Mais ferramenta> Extensões.