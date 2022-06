Com o serviço Planet VPN pode descobrir o seu endereço IP e tornar-o invisível para outros utilizadores

A Rede Privada Virtual é uma tecnologia única que permite esconder o endereço do utilizador, protegendo-o assim do risco de intrusão de pessoas desconhecidas nos ficheiros e no computador. Quando uma VPN está ligada a uma rede, não exibirá o seu IP, mas sim aquele que corresponde ao servidor de ligação (por exemplo, pode ser americano, britânico, australiano, etc.). Desta forma, todas as pessoas na Internet o verão como se estivesse no país do servidor e a sua localização real será escondida da vista.

Quando se liga ao serviço Planet VPN, todos os dados para transmissão posterior entrarão num túnel encriptado e seguro, que está escondido dos olhos curiosos e até do provedor, impedindo a vigilância das suas actividades em linha. Poderá verificar o seu endereço IP através de opções de serviço adicionais. Simplesmente active a VPN e imediatamente ocultará o seu endereço IP: a rede mostrará que está na Índia ou em França, em qualquer outro país, dependendo do servidor de ligação seleccionado.