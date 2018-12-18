Как получить доступ к заблокированным сайтам с Planet VPN

С помощью сервиса Planet VPN можно пользоваться различными Интернет-ресурсами, независимо от того, в какой стране вы живете.

VPN создает своеобразный тоннель между вашим устройством и запрашиваемым сайтом, шифруя данные, тем самым помогает оставаться анонимным и обходить запреты на посещения того или иного ресурса.