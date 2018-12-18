Как получить доступ к заблокированным сайтам с Planet VPN

Зачем использовать VPN?
- Чтобы оставаться анонимным в сети
- Чтобы обойти цензуру, блокирующую необходимый сайт
- Чтобы получить доступ к необходимому сайту в учебных заведениях
- Чтобы общаться с друзьями и подписчиками в социальных сетях
Как с помощью Planet VPN получить доступ к любому сайту за 4 шага
Какие сайты можно посещать с помощью VPN
С помощью сервиса Planet VPN можно пользоваться различными Интернет-ресурсами, независимо от того, в какой стране вы живете.
VPN создает своеобразный тоннель между вашим устройством и запрашиваемым сайтом, шифруя данные, тем самым помогает оставаться анонимным и обходить запреты на посещения того или иного ресурса.
Netflix, Spotify, Facebook, BBC, iPlayer, Youtube, Twitter, Википедия, Google, Amazon, Instant, Video, HBO, Go, CBC, NBC, LinkedIn, VKontakte, Instagram, Reddit. И множество других!
Благодаря Planet VPN вы не только посещаете ресурсы без ограничений, но и остаетесь анонимным в сети.
Свободный интернет вместе с Planet VPN
Если вы желаете гарантированно зашифровать свой трафик, пользуйтесь сервисом Planet VPN. Обширная сеть серверов Planet VPN охватывает свыше сотни локаций во многих странах. Благодаря этому Planet VPN не просто предоставляет вам доступ к любым сайтам, а также скрывает ваш IP-адрес и шифрует трафик, чтобы вы могли пользоваться Интернетом безопасно, конфиденциально и свободно.
С помощью Planet VPN вы сможете совершать покупки в любых магазинах, пользоваться социальными сетями. Не важно, на какой веб-сайт вы хотите попасть, Planet VPN предоставит мгновенный доступ.