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PLANET VPN

Скачать VPN для Mac OS

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для OS X Sierra, MacOS Sierra, MacOS Mojave, macOS Catalina и macOS Big Sur

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Неограниченный доступ к любым сайтам
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Без ограничения по трафику и по времени, для любой ОС
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
    2. Авторизоваться
    Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
      3. Подключиться
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для всех Mac устройств

        Planet VPN будет работать под любым Mac, включая:

        • Mac OS
        • MacBook Air
        • MacBook Pro 17
        • MacBook Pro 15
        • MacBook Pro 14
        • MacBook Pro 13
        • MacBook Pro 15
        • MacBook Pro 12
        • OS X 10.11 El Capitan
        • macOS 10.12 Sierra
        • macOS 10.13 High Sierra
        apple device
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        Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
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        Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Mac так популярен среди клиентов

        Вячеслав Воронов
        Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
        Юлия Лоза
        Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
        Регина Суворова
        Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
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        Ключевые преимущества Planet VPN для Mac:

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Функция Kill Switch.
        Функция Kill Switch.
        Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 50 стран
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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