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Как получить доступ к сайтам с помощью VPN?

Хотите получить мгновенный доступ к любимым сайтам из любой точки мира и без ограничений? Установите Planet VPN — пришло время перемен!

Посещать сайты с сервисом Planet VPN намного проще: быстрые сервера, широкие и защищенные каналы передачи данных и великолепный сервис!

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При помощи Planet VPN вы получите доступ ко всем популярным веб-сервисам

Многие организации отслеживают интернет-трафик для ограничения доступа к определенным сайтам.

Используя VPN можно свободно посещать любые сайты, так как передаваемые и принимаемые вашим устройством данные будут надежно шифроваться. Шифруя свой трафик с помощью Planet VPN вы не только остаетесь анонимным в сети и защищаете свои данные от злоумышленников, но и открываете любые сайты.

Выходите в Интернет используя Planet VPN и наслаждайтесь свободой и безопасностью!

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Что делать если сайт не открывается?

Самый простой способ открыть такой сайт - это установить наше расширение в браузер. Поддерживаемые браузеры:
Chrome, Yandex, Firefox.

Но, если вам требуется больше возможностей и полная анонимность, то выполните следующие шаги:

  • Скачайте

    download

    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

    login

    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

    connect

    Посещайте любые сайты без ограничений

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Какие преимущества у Planet VPN для обхода блокировок сайтов?

  • У нас много быстрых серверов с широкими каналами передачи данных во многих странах мира для максимальной скорости и комфорта.
  • Мы разработали приложения для основного спектра устройств и поддерживаем несколько популярных протоколов передачи данных, что позволяет использовать Planet VPN на всех устройствах.
  • Надежное современное шифрование данных защитит вас от злоумышленников и иных интересующихся вами лиц и служб, а также не допустит изменения передаваемых и принимаемых вами данных ради цензуры и других ограничений.

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Нужно ли посещать закрытые сайты?

Изначальная роль Интернета – предоставлять свободный доступ к информресурсам всего мира, была забыта, и сегодня во многих не только организациях, но и странах существует запрет на посещение тех или иных страниц.

Допустим Вам необходимо воспользоваться личным почтовым ящиком, а не корпоративным и вы не хотите, чтобы ваши коллеги узнали о вашей переписке, или необходимо срочно написать кому-то сообщение в социальной сети, а доступ к ней закрыт - что же делать?

Мы создали надежные защищенные каналы передачи данных и теперь посещать сайты и сервисы, которые не открывались ранее, может каждый желающий, благодаря сервису Planet VPN.

Подключаясь к Planet VPN вы выходите в Интернет через защищенный сервер, расположенный в другом государстве, и получаете полный доступ к контенту, который был ограничен там, где вы находитесь.

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О VPN
Что такое Proxy О протоколах VPN
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