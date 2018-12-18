Как получить доступ к сайтам с помощью VPN?

При помощи Planet VPN вы получите доступ ко всем популярным веб-сервисам
Многие организации отслеживают интернет-трафик для ограничения доступа к определенным сайтам.
Используя VPN можно свободно посещать любые сайты, так как передаваемые и принимаемые вашим устройством данные будут надежно шифроваться. Шифруя свой трафик с помощью Planet VPN вы не только остаетесь анонимным в сети и защищаете свои данные от злоумышленников, но и открываете любые сайты.
Выходите в Интернет используя Planet VPN и наслаждайтесь свободой и безопасностью!
Что делать если сайт не открывается?
Самый простой способ открыть такой сайт - это установить наше расширение в браузер. Поддерживаемые браузеры:
Chrome, Yandex, Firefox.
Но, если вам требуется больше возможностей и полная анонимность, то выполните следующие шаги:
Скачайте
Загрузите и установите приложение на своё устройство
Подключись
Подключитесь к одному из наших серверов
Пользуйтесь
Посещайте любые сайты без ограничений
Какие преимущества у Planet VPN для обхода блокировок сайтов?
- У нас много быстрых серверов с широкими каналами передачи данных во многих странах мира для максимальной скорости и комфорта.
- Мы разработали приложения для основного спектра устройств и поддерживаем несколько популярных протоколов передачи данных, что позволяет использовать Planet VPN на всех устройствах.
- Надежное современное шифрование данных защитит вас от злоумышленников и иных интересующихся вами лиц и служб, а также не допустит изменения передаваемых и принимаемых вами данных ради цензуры и других ограничений.
Нужно ли посещать закрытые сайты?
Изначальная роль Интернета – предоставлять свободный доступ к информресурсам всего мира, была забыта, и сегодня во многих не только организациях, но и странах существует запрет на посещение тех или иных страниц.
Допустим Вам необходимо воспользоваться личным почтовым ящиком, а не корпоративным и вы не хотите, чтобы ваши коллеги узнали о вашей переписке, или необходимо срочно написать кому-то сообщение в социальной сети, а доступ к ней закрыт - что же делать?
Мы создали надежные защищенные каналы передачи данных и теперь посещать сайты и сервисы, которые не открывались ранее, может каждый желающий, благодаря сервису Planet VPN.
Подключаясь к Planet VPN вы выходите в Интернет через защищенный сервер, расположенный в другом государстве, и получаете полный доступ к контенту, который был ограничен там, где вы находитесь.