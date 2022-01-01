Все о прокси-серверах: виды proxy и особенности работы

Когда мы используем Интернет в обычном режиме, то подключаем свои устройства напрямую к серверам с сайтами и мобильными приложениями. Таким образом, сервер распознает IP-адрес пользователя, его местоположение и предпочтения в онлайн-среде. Провайдер может получить доступ к этой информации и использовать ее в своих коммерческих целях: для рекламных кампаний, составления портрета пользователя в сети. Но гораздо большую опасность представляют злоумышленники, которые, через не защищенное интернет-соединение, могут получить доступ к личным данным пользователя. Если не использовать специальные инструменты для защиты данных, можно легко стать жертвой хакера. Основные цели для киберпреступников – это данные ваших банковских карт, пароли к аккаунтам сервисов в интернет, доступ к личной переписке на почте и в социальных сетях. В этой статье мы разберемся, что могут предпринять пользователи для безопасного использования онлайн-сервисов.

Что такое proxy-сервер

Прокси – это промежуточный сервер, который выполняет функцию посредника между пользователем и другими виртуальными машинами. Вы получаете доступ к веб-сайтам более безопасным путем. Он может маскировать ваши персональные данные от стороннего наблюдения. Появляется возможность обходить ограничения и посещать нужные вам сайты, которые заблокировал провайдер.

Как использовать прокси-сервер.

В глобальном плане эта технология обеспечивает нам конфиденциальность. Провайдеры и владельцы коммерческих сайтов не смогут отследить наши перемещения и определить область интересов. Рассмотрим преимущества, которые нам дает proxy-сервер:

Кэширование. Когда пользователи часто обращаются к одним и тем же сайтам, то копии этих страниц сохраняются на прокси-сервере. Таким образом нагрузка на канал передачи данных будет снижена, а скорость получения ответа увеличится.

Когда пользователи часто обращаются к одним и тем же сайтам, то копии этих страниц сохраняются на прокси-сервере. Таким образом нагрузка на канал передачи данных будет снижена, а скорость получения ответа увеличится. Сжатие данных. Виртуальная машина загружает файлы с данными из Интернета, а пользователь получает результат в сжатом виде. Благодаря этому можно сэкономить внешний трафик.

Виртуальная машина загружает файлы с данными из Интернета, а пользователь получает результат в сжатом виде. Благодаря этому можно сэкономить внешний трафик. Управление доступом. Администратор может ограничить доступ на определенные ресурсы другим пользователям. Эта опция также помогает фильтровать навязчивую рекламу и меньше пропускать вирусное программное обеспечение.

Типы прокси-серверов

Proxy-серверы можно разделить на три типа: прозрачные, анонимные и обратные. Рассмотрим подробнее, что они собой представляют и в чем отличия.

Прозрачный (Transparent Proxy) Открытый прокси не изменяет данные пользователя. Он обрабатывает весь HTTP-трафик и не маскирует IP-адрес. Такой тип чаще всего используют системные администраторы в офисах, чтобы ограничить доступ сотрудникам к определенным веб-ресурсам. Эта виртуальная машина обеспечивает быструю загрузку сайтов. Его недостаток – это низкий уровень защиты данных.

Анонимный (Anonymous Proxy) Анонимный прокси меняет IP-адрес адрес пользователя. Таким образом он обеспечивает анонимность запросов, которые мы отправляем в сеть. Этот тип немного замедляет процесс получения ответа в Интернет-среде, но действия пользователя остаются конфиденциальными.

Обратный (Reverse Proxy) Обратный тип прокси представляет собой виртуальную машину, которая извлекает веб-страницы от имени клиента от одного или нескольких VM. Затем пользователь получает такой ответ, как будто он исходит непосредственно от прокси-сервера.

Как выбрать proxy-сервер

Для того, чтобы определиться с выбором правильного прокси, необходимо учитывать свои цели и возможности предлагаемых серверов. Вот несколько советов, на что следует обратить внимание в первую очередь: