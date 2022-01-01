Все о прокси-серверах: виды proxy и особенности работы

Когда мы используем Интернет в обычном режиме, то подключаем свои устройства напрямую к серверам с сайтами и мобильными приложениями. Таким образом, сервер распознает IP-адрес пользователя, его местоположение и предпочтения в онлайн-среде. Провайдер может получить доступ к этой информации и использовать ее в своих коммерческих целях: для рекламных кампаний, составления портрета пользователя в сети. Но гораздо большую опасность представляют злоумышленники, которые, через не защищенное интернет-соединение, могут получить доступ к личным данным пользователя. Если не использовать специальные инструменты для защиты данных, можно легко стать жертвой хакера. Основные цели для киберпреступников – это данные ваших банковских карт, пароли к аккаунтам сервисов в интернет, доступ к личной переписке на почте и в социальных сетях. В этой статье мы разберемся, что могут предпринять пользователи для безопасного использования онлайн-сервисов.
Прокси – это промежуточный сервер, который выполняет функцию посредника между пользователем и другими виртуальными машинами. Вы получаете доступ к веб-сайтам более безопасным путем. Он может маскировать ваши персональные данные от стороннего наблюдения. Появляется возможность обходить ограничения и посещать нужные вам сайты, которые заблокировал провайдер.
В глобальном плане эта технология обеспечивает нам конфиденциальность. Провайдеры и владельцы коммерческих сайтов не смогут отследить наши перемещения и определить область интересов. Рассмотрим преимущества, которые нам дает proxy-сервер:
Proxy-серверы можно разделить на три типа: прозрачные, анонимные и обратные. Рассмотрим подробнее, что они собой представляют и в чем отличия.
Открытый прокси не изменяет данные пользователя. Он обрабатывает весь HTTP-трафик и не маскирует IP-адрес. Такой тип чаще всего используют системные администраторы в офисах, чтобы ограничить доступ сотрудникам к определенным веб-ресурсам. Эта виртуальная машина обеспечивает быструю загрузку сайтов. Его недостаток – это низкий уровень защиты данных.
Анонимный прокси меняет IP-адрес адрес пользователя. Таким образом он обеспечивает анонимность запросов, которые мы отправляем в сеть. Этот тип немного замедляет процесс получения ответа в Интернет-среде, но действия пользователя остаются конфиденциальными.
Обратный тип прокси представляет собой виртуальную машину, которая извлекает веб-страницы от имени клиента от одного или нескольких VM. Затем пользователь получает такой ответ, как будто он исходит непосредственно от прокси-сервера.
Для того, чтобы определиться с выбором правильного прокси, необходимо учитывать свои цели и возможности предлагаемых серверов. Вот несколько советов, на что следует обратить внимание в первую очередь:
Кроме использования прокси-серверов существуют другие технологии защиты данных. К ним относят виртуальную частную сеть, которая сокращенно называется VPN. Работа Virtual Private Network проходит через глобальную сеть. Применение методики шифрования данных и других мер безопасности позволяют человеку в безопасном режиме выходить в онлайн. Обе системы обеспечивают пользователям Интернета защиту от хакерских атак и шпионажа со стороны провайдеров. У каждой из этих технологий безопасности есть свои сильные стороны и несовершенства.
Главное отличие заключается в том, что это две разные технологии. Обе они направлены на решение задач по безопасности, но VPN – это виртуальная сеть, а прокси – это прикладной протокол. Принцип работы тоже отличается. VPN работает на сетевом (канальном) уровне: соединение происходит без посредника. К виртуальной машине мы обращаемся, чтобы она доставила наш запрос к точке назначения (конкретному сайту). С виртуальной сетью удобно работать, когда мы подключаемся к общественным Wi-Fi. В таких случаях VPN шифрует личные данные, которые могли бы перехватить злоумышленники. Благодаря ВПН пользователь эффективно защищает не только доступы к своим аккаунтам в Интернете, но и оберегает устройство от нежелательных вирусных ПО. Серверы-посредники популярны среди админов, так как дают возможность организовать работу коллектива в офисе. В этом помогает блокировка отдельных веб-сервисов.
Основное отличие этих технологий – степень безопасности, которую они обеспечивают в разных условиях пользования Интернетом. И VPN, и прокси могут скрывать клиентский IP-адрес и личные данные. Но благодаря ВПН пользователь сможет получить комплекс мер безопасности, на которые не способны виртуальные прокси-сервера. Чтобы корректнее ответить на этот вопрос, что лучше использовать, необходимо учитывать все критерии выбора. Рассмотрим наиболее приоритетные показатели качества работы этих технологий.
VPN защищает личную информацию (например, пароли доступа к сайтам и устройствам) от вредоносного ПО и взлома благодаря шифрованию всех передаваемых данных на достаточно высоком уровне. Прокси не может гарантировать безопасность такого высокого уровня и не всегда способен скрыть ваши действия в сети. Поэтому ВПН в вопросе конфиденциальности клиента получает неоспоримый приоритет.
Виртуальная частная сеть не увеличивает скорость загрузки сайтов. В зависимости от вида шифрования данных и используемого протокола передачи, VPN может замедлить Интернет-соединение до 30%. Но если клиент подключается к общедоступной сети, ВПН выступает наиболее надежным инструментом для защиты личной информации. Сервер-посредник не обязательно повлияет на скорость соединение по причине отсутствия шифрования. Но на скорость обработки запросов может влиять загруженность – количество пользователей, которые одновременно используют одну VM.
VPN имеет алгоритм шифрования данных вплоть до 256-бит. Это означает, что ключ сделан из 256 двоичных файлов (нулей и единиц), и имеется 2 в 256-й степени возможных комбинаций. Так хакерам будет крайне сложно взломать ключ и получить доступ к личной информации пользователя. Прокси тоже в состоянии обеспечить нормальный уровень безопасности. Главное, чтобы в его настройках содержалась опция скрывать клиентский IP-адрес для сайтов. Если этой опции нет, то для улучшения уровня безопасности необходимо дополнительно подключить ВПН к браузеру.
Когда вы посещаете сайты со своего домашнего компьютера, провайдер обрабатывает запрос относительно прав доступа к веб-ресурсу. Фактически за вас принимают решение о возможности доступа к некоторым веб-страницам. Если говорить простыми словами, то прокси-сервера является системой, которая изменяет активность пользователя в браузере, скрывая реальное местоположение. VPN подключение дополнительно обеспечивает защиту при подключении, осуществляя передачу данных в зашифрованном виде.
Кратко рассмотрим преимущества использования прокси-серверов:
А что же VPN-подключение? Все вышеперечисленное, плюс шифрование данных и обеспечение защищенного канала для их передачи. При подключении через VPN не только реальное местоположение пользователя, но и вся получаемая и передаваемая им в сеть информация становится недоступной для злоумышленников и третьих лиц.
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