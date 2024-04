Libreng VPN Firefox extension - kaligtasan na walang limitasyon

Paano kaya mag-setup ng VPN sa Firefox? Ito ay napakabilis at simple. Pumunta lang sa Firefox add-on library at hanapin ang VPN na gusto mo. Piliin ito at pagkatapos ay i-click ang "Idagdag sa Firefox" at panghuli ay "Idagdag" sa kasunod na pop-up. At iyon na; walang ibang mga setting ng Firefox VPN na kinakailangan pa.