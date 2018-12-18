 
tr

Bir VPN üzerinden herhangi bir web sitesine erişim kazanın

Güvenilir şifreleme, engellenen içeriğe ve anonimliğe sınırsız erişim - bu, Planet VPN'i diğer rakiplerden olumlu şekilde ayıran şeydir.

Ücretsiz indirin

Neden bir VPN kullanıyorsunuz?

  • Online gizlikalmak için
  • İstenilen web sitesini engelleyen kısıtlamayı aşmak için
  • Eğitim bölgelerinde gerekli web sitesine erişmek için
  • Sosyal medyada arkadaşlarınızla ve / veya takipçilerinizle iletişim kurmak için

Ücretsiz indirin

Herhangi bir web sitesine 4 adımda erişmek için Planet VPN nasıl kullanılır?

  • Satın alma

    Satın alma Planet VPN aboneliği

  • İndir

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

Ücretsiz indirin

VPN kullanarak hangi web sitelerini ziyaret edebilirim

Planet VPN'in yardımı ile, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun çeşitli İnternet kaynaklarını kullanabilirsiniz.

Bir VPN, cihazınızla istenen site arasında bir tünel oluşturur. Verileri şifreleme ve böylece adsız kalmaya ve kısıtlamayı belirli bir kaynağa atlamaya yardımcı olma.

Netflix, Spotify, Facebook, BBC iPlayer, Youtube, Twitter, Wikipedia, Google, Amazon Anında Video, Hbo, CBC, NBC, LinkedIn, VKontakte, Instagram, Reddit ve diğerleri

Planet VPN sayesinde web sitelerini kısıtlama olmadan ziyaret edebilir, web'de anonim kalabilir.

Planet VPN ile internette gezinme özgürlüğü

İnternet etkinliğinizi güvenli bir şekilde şifrelemek istiyorsanız, Planet VPN kullanın. Planet VPN sunucularının geniş ağı, birçok farklı ülkede yüzlerce konumu kapsar. Bu sayede Planet VPN yalnızca herhangi bir web sitesine erişim sağlamaz, aynı zamanda IP adresinizi gizler ve İnternet'i güvenli, gizli ve özgürce kullanabilmeniz için trafiği şifreler.

Planet VPN'in yardımıyla herhangi bir çevrimiçi mağazadan alışveriş yapabilir ve herhangi bir sosyal ağı kullanabilirsiniz. Hangi web sitesine erişmek istiyorsanız, Planet VPN bunu size sağlayacaktır.

Ücretsiz indirin

VPN hakkında
Proxy nedir VPN protokolleri hakkında
Features
Günlük yok VPN ağımız Ücretsiz VPN
Ürünler
Android IOS Windows Mac Linux Chrome Mozilla Router OpenVPN
Araçlar
Şifre üreticisi DNS Sızıntı Testi WebRTC Sızıntı Testi Virüs tarama IP Adresim Ne?
Hakkımızda
İletişim Bilgileri Hakkımızda Kullanım Şartları Geri ödeme politikası Gizlilik Politikası 7/24 Destek Blog
windows mac_os
google_play app_store

AGER IPTECH S.R.L Adress Legal: Nr. 187A, Sararie Street, Floor 1, ap. 11, Iași county, Romania, 700452 Reg.N, 44667783

© 2022 Planet VPN. All rights reserved.