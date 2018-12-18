Bir VPN üzerinden herhangi bir web sitesine erişim kazanın

Neden bir VPN kullanıyorsunuz?
- Online gizlikalmak için
- İstenilen web sitesini engelleyen kısıtlamayı aşmak için
- Eğitim bölgelerinde gerekli web sitesine erişmek için
- Sosyal medyada arkadaşlarınızla ve / veya takipçilerinizle iletişim kurmak için
Herhangi bir web sitesine 4 adımda erişmek için Planet VPN nasıl kullanılır?
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VPN kullanarak hangi web sitelerini ziyaret edebilirim
Planet VPN'in yardımı ile, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun çeşitli İnternet kaynaklarını kullanabilirsiniz.
Bir VPN, cihazınızla istenen site arasında bir tünel oluşturur. Verileri şifreleme ve böylece adsız kalmaya ve kısıtlamayı belirli bir kaynağa atlamaya yardımcı olma.
Netflix, Spotify, Facebook, BBC iPlayer, Youtube, Twitter, Wikipedia, Google, Amazon Anında Video, Hbo, CBC, NBC, LinkedIn, VKontakte, Instagram, Reddit ve diğerleri
Planet VPN sayesinde web sitelerini kısıtlama olmadan ziyaret edebilir, web'de anonim kalabilir.
Planet VPN ile internette gezinme özgürlüğü
İnternet etkinliğinizi güvenli bir şekilde şifrelemek istiyorsanız, Planet VPN kullanın. Planet VPN sunucularının geniş ağı, birçok farklı ülkede yüzlerce konumu kapsar. Bu sayede Planet VPN yalnızca herhangi bir web sitesine erişim sağlamaz, aynı zamanda IP adresinizi gizler ve İnternet'i güvenli, gizli ve özgürce kullanabilmeniz için trafiği şifreler.
Planet VPN'in yardımıyla herhangi bir çevrimiçi mağazadan alışveriş yapabilir ve herhangi bir sosyal ağı kullanabilirsiniz. Hangi web sitesine erişmek istiyorsanız, Planet VPN bunu size sağlayacaktır.