Ücretsiz Planet VPN Chrome Uzantısını İndirin

Koruma

VPN'imiz, yüksek düzeyde güvenli ve korumalı bir bağlantı sağlamak için en yüksek şifreleme standardıyla birlikte size ulaşır.

Veri akışınızı gizleyin

VPN'imiz IP adresinizi gizler, bu kimsenin veri akışınızı göremeyeceği anlamına gelir. Verileriniz tamamen güvendedir ve hiç kimse şifreler ve ziyaret edilen siteler dahil olmak üzere sizin tarayıcı verilerinize erişemez.