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Ücretsiz Planet VPN Chrome Uzantısını İndirin

Tarayıcınız için en güvenilir ve güvenli VPN proxy'si

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Planet VPN - Chrome için en iyi VPN Eklentisi

Gizlilik

Gizlilik

Anonim Tarama

Gizliliğinizi geri kazanın ve tamamen anonim ve izlenemeyen bir bağlantının keyfini çıkarın. Gerek İnternet Servis Sağlayıcınızın gerekse üçüncü şahısların sizi izlemesine engel olun.

İnternet sitelerine güvenle erişin.

Artık sansürlenmiş veya engellenmiş internet siteleri hakkında endişelenmenize gerek yok. Bulunduğunuz bölgelerde engellenmiş olan internet sitelerine elveda! İstediğiniz içeriğe erişim sağlayın.

Kesintisiz Bağlantı

VPN'imiz dünya çapında yüzlerce Chrome VPN proxy sunucusu sayesinde çok istikrarlı bir bağlantı sunuyor. Tercih ettiğiniz bağlantıyı seçin ve kesintisiz bağlantının tadını çıkarın.

Koruma

Koruma

%100 güvenli bağlantı

VPN'imiz, yüksek düzeyde güvenli ve korumalı bir bağlantı sağlamak için en yüksek şifreleme standardıyla birlikte size ulaşır.

Veri akışınızı gizleyin

VPN'imiz IP adresinizi gizler, bu kimsenin veri akışınızı göremeyeceği anlamına gelir. Verileriniz tamamen güvendedir ve hiç kimse şifreler ve ziyaret edilen siteler dahil olmak üzere sizin tarayıcı verilerinize erişemez.

Kablosuz ağınızı güvence altına alın

Artık halka açık bir yerde Wi-Fi'a bağlanmaktan korkmayın, VPN'imiz verilerinizin korunmasını sağlar, böylece istediğiniz her yerde internete bağlanabilirsiniz

Güvenlik

Güvenlik

%100 güvenli bağlantı

VPN'imiz, yüksek düzeyde güvenli ve korumalı bir bağlantı sağlamak için en yüksek şifreleme standardıyla birlikte size ulaşır.

Veri akışınızı gizleyin

VPN'imiz IP adresinizi gizler, bu kimsenin veri akışınızı göremeyeceği anlamına gelir. Verileriniz tamamen güvendedir ve hiç kimse şifreler ve ziyaret edilen siteler dahil olmak üzere sizin tarayıcı verilerinize erişemez.

Kablosuz ağınızı güvence altına alın

Artık halka açık bir yerde Wi-Fi'a bağlanmaktan korkmayın, VPN'imiz verilerinizin korunmasını sağlar, böylece istediğiniz her yerde internete bağlanabilirsiniz

Chrome'e Planet VPN ekleyin

VPN Chrome uzantınızı bilgisayarınıza kurak için 3 basit adım

1. İndir
Chrome İnternet Mağazası'ndan Planet VPN uzantısını indirin.
    2. Başlat
    Chrome için VPN eklentisi tarayıcı panelinize otomatik olarak eklenecek, sadece tıklayın.
      3. Bağlan
      Bir konum seçin ve VPN Google Chrome uzantısına bağlanın.
        Ücretsiz indirin

        Neden en iyi ve ücretsiz olan Google Chrome VPN'i Planet VPN'i seçmelisiniz?

        Çok sayıda VPN konumu

        Tüm dünyada 50'den fazla ülkede güvenli sunucularımız var.

        Tam Gizlilik

        Çevrimiçi kimliğinizi gizleyin ve en sevdiğiniz web sitelerini ziyaret ederken gizliliğin tadını çıkarın

        Üstün bağlantı güvenilirliği ve güvenliği

        Artık internet bağlantınız kesilmesin. Birçok sunucumuz ve sağlam teknolojimiz, tüm cihazlarda mükemmel bağlantı sağlar.

        Güçlü şifreleme

        Tüm değerli verilerinizin mükemmel şekilde gizli kalmasını sağlamak için 2048 bit şifreleme kullanarak sağlam bir platform oluşturduk.

        Sınırsız bantaralığı

        Bantaralığımızı asla sınırlandırmıyoruz ve Chrome için VPN'i tamamen sınırsız tutuyoruz.

        En sevdiğiniz internet sitelerine anında erişim

        Artık herhangi bir kısıtlamanın yolunuza çıkmasına izin vermeyin ve herhangi bir ülkeden istediğiniz internet sitesine erişin

        Canlı Veri Akışı engelini kaldırın ve dilediğinizi izleyin.

        Bulunduğunuz bölgede engellenmiş sitelerin engelini tek seferde kaldırmak ve istediğiniz her siteye erişmek mi?

        Her cihaza uyumlu

        Planet VPN hangi cihazı veya platformu kullanırsanız kullanın, hepsiyle uyumludur!

        Akıllı bağlantı ve yüksek hız

        Chrome için hızlı bir VPN mi arıyorsunuz? VPN'imiz mümkün olan en yüksek hızı ve kusursuz bağlantıyı sağlamak için otomatik olarak en yakın proxy sunucusuna bağlanır.

        7/24 Destek

        Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, istediğiniz zaman destek ekibimize ulaşabilirsiniz.

        Chrome'e Planet VPN ekleyin

        Müşterilerin neden Chrome için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin

        Halil Özdemir
        Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
        Özge Torun
        Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
        Hussain Beyazoglu
        Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
        Ücretsiz indirin

        Google Chrome VPN eklentisi hakkında en sık sorulan sorular

        Google Chrome'da VPN'i nasıl kullanırım?

        İlk önce bir tane yüklemeniz gerekir. Web mağazasına gidin ve “Planet VPN” anahtar kelimesini arayın, uzantımızı arayın ve “Chrome'a ​​Ekle”ye tıklayın. Ardından, sağ üst köşedeki uzantı simgesine tıklayarak açmanız veya kapatmanız yeterlidir.

        Chrome için en iyi ve ücretsiz olan VPN hangisidir?

        Planet VPN, sınırsız VPN bantaralığı, yüksek hızlar ve çok güvenilir bir şifreleme sunduğu için en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Hepsinden önemlisi tamamen ücretsizdir!

        Chrome VPN'e sahip midir?

        Hayır. Chrome hazır kurulu bir VPN'e sahip değildir. Ancak Chrome için bir çok mükemmel çalışan ve ücretsiz olan VPN seçenekleri mevcut. Değerli verilerinizi asla tehlikeye atmamak için iyi araştırma yaptığınızdan ve yalnızca Planet VPN gibi tanınmış VPN'leri yüklediğinizden emin olun.

        Google Chrome'a VPN'i nasıl kurarım?

        Peki VPN tarayıcı uzantısı nasıl kurulur? Bu çok basit bir işlemdir: Chrome İnternet Mağazası'na gidin ve “Chrome VPN uzantısı” şeklinde bir arama yapın. Tıklayın ve ardından açılan pencerede "Chrome'a Ekle" ye ve son olarak "Uzantı Ekle" ye tıklayın. Hepsi bu kadar, başka bir VPN Chrome uygulaması ayarına gerek yok.

        • tarayıcı ayarları menüsüne gidin;
        • Ek Ayarlar bölümünü seçin;
        • Uzantılara tıklayın;
        • arama çubuğuna Planet VPN yazın;
        • Google Chrome VPN eklentisini indirin ve eklentiyi panele ekleyin;
        • tarayıcı panelindeki uzantı simgesine tıklayın;
        • hesap açın (isteğe bağlı);
        • bağlanmak için sunucu seçin;
        • Bağlan butonuna tıklayarak bağlantıyı onaylayın;
        • bağlantıyı kesmek için "Bağlantıyı Kes" butonuna tıklayın.

        Chrome'da VPN'i nasıl engelleyebilirim?

        Bir Chrome VPN eklentisini engellemenin iki temel yolu vardır. Ya sadece kapatmak istersiniz; ki bu durumda yapmanız gereken tek şey Chrome'da penceresinde sağ üstte bulunan VPN eklentisini simgesini tıklamaktır. Ya da tam olarak kaldırmak isterseniz, bu simgeye sağ tıklayıp "Chrome'dan Kaldır"ı seçmeniz gerekir. Kaldırma işlemini, sağ üstteki üç noktayı tıklayıp ardından Diğer Araçlar> Uzantılar'ı seçerek uzantılar menüsünden de yapabilirsiniz.

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