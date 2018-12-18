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PLANET VPN

Mac OS için VPN'i indirin

OS X Sierra, MacOS Sierra, MacOS Mojave, macOS Catalina ve macOS Big Sur için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü

  • Sınırsız hız ve indirme
  • Herhangi bir web sitesine üstün erişim
  • Anonim ve güvenli tarama
  • Herhangi bir işletim sistemi için bant genişliği veya zaman sınırı yok
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VPN'inizi ayarlamak için 4 kolay adım

1. İndir
    2. oturum aç
    Başvurunuza giriş bilgileriyle giriş yapın, e-postanıza gönderin
      3. Bağlanıyor
      Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın

        Apple cihazlarınız için Planet VPN'i indirin

        Planet VPN, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir Mac altında çalışacaktır:

        • Mac OS
        • Macbook Air
        • MacBook Pro 17
        • MacBook Pro 15
        • MacBook Pro 14
        • MacBook Pro 13
        • MacBook Pro 15
        • MacBook Pro 12
        • OS X 10.11 El Capitan
        • macOS 10.12 Sierra
        • macOS 10.13 High Sierra
        apple device
        Ücretsiz indirin
        Planet VPN, herhangi bir OpenVPN istemcisi ile uyumludur. OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirmek ve kullanmak için Premium alın.
        Premium Alın

        Müşterilerin neden Mac için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin

        Halil Özdemir
        Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
        Özge Torun
        Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
        Hussain Beyazoglu
        Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
        Ücretsiz indirin

        Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri

        En hızlı
        En hızlı
        Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
        Torrentler
        Torrentler
        Planet VPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
        Öldürme Anahtarı işlevi
        Öldürme Anahtarı işlevi
        VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
        Gizliliğinizi korur
        Gizliliğinizi korur
        Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
        Kimlik gerektirmez
        Kimlik gerektirmez
        Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
        Geniş ağ
        Geniş ağ
        Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
        Katı Şifreleme
        Katı Şifreleme
        OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
        Destek
        Destek
        Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
        Ücretsiz indirin