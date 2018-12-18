Mac OS için VPN'i indirin

VPN'inizi ayarlamak için 4 kolay adım
1. İndir
Mac için VPN uygulamasını indirin
2. oturum aç
Başvurunuza giriş bilgileriyle giriş yapın, e-postanıza gönderin
3. Bağlanıyor
Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
Apple cihazlarınız için Planet VPN'i indirin
Planet VPN, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir Mac altında çalışacaktır:
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Mac OS
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Macbook Air
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MacBook Pro 17
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 14
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MacBook Pro 13
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 12
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OS X 10.11 El Capitan
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macOS 10.12 Sierra
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macOS 10.13 High Sierra
Planet VPN, herhangi bir OpenVPN istemcisi ile uyumludur. OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirmek ve kullanmak için Premium alın.
Müşterilerin neden Mac için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Torrentler
Planet VPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi