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OpenVPN için Planet VPN Konfigürasyonlarını İndirin

OpenVPN için en güvenilir ve güvenli VPN sunucuları

  • Sınırsız hız ve indirme
  • Herhangi bir web sitesine üstün erişim
  • Anonim ve güvenli tarama
  • Tam 30 günlük para iade garantisi
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OpenVPN'i yapılandırmamızla kurmak için 4 kolay adım

1. Ülke seç
Bağlantı için tercih ettiğiniz ülkeyi seçin
    2. İndir
    Bir yapılandırma dosyası indirin
      3. Yapılandır
      Config dosyasını Linux VPN Client'a aktarın ve VPN'e bağlanın
        Ücretsiz indirin
        Planet VPN, herhangi bir OpenVPN istemcisi ile uyumludur. OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirmek ve kullanmak için Premium alın.
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        Müşterilerin neden en iyi OpenVPN VPN uzantısı olan Planet VPN'i sevdiğini öğrenin

        Halil Özdemir
        Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
        Özge Torun
        Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
        Hussain Beyazoglu
        Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
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        Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri

        En hızlı
        En hızlı
        Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
        Torrentler
        Torrentler
        Planet VPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
        Kimlik gerektirmez
        Kimlik gerektirmez
        Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
        Gizliliğinizi korur
        Gizliliğinizi korur
        Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
        Geniş ağ
        Geniş ağ
        Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 50'den fazla ülkemiz var
        Destek
        Destek
        Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
        Ücretsiz indirin
        VPN hakkında
        Proxy nedir VPN protokolleri hakkında
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