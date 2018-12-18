VPN kullanarak engellenen web sitelerini nasıl atlayabilirim?

İnternetin asıl rolü, tüm dünyadan bilgi kaynaklarına ücretsiz erişim sağlamaktı. Ancak, zaman içinde çok şey değişti ve bugün birçok organizasyonda ve bazı ülkelerde belirli web sayfalarına erişim yasaklanıyor.

Kurumsal bir posta kutusu değil kişisel bir posta kutusu kullanmanız gerektiğini ve iş arkadaşlarınızın mesajlarınız hakkında bilgi sahibi olmasını istemediğinizi veya acilen sosyal medya ağında birisine bir mesaj yazmanız gerektiğini, ancak erişimin engellendiğini varsayalım. siz yapıyorsunuz?

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