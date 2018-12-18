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VPN kullanarak engellenen web sitelerini nasıl atlayabilirim?

Favori web sitelerinize dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir kısıtlama olmadan anında erişime mi ihtiyacınız var? - Yardım etmek için buradayız!

Planet VPN ile, engellenen web sitelerini atlamak çok daha kolay hale geldi. Hepsi hızlı sunucular, geniş ve güvenli veri aktarım kanalları ve mükemmel servis sayesinde!

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Planet VPN'in Yardımıyla Popüler Çevrimiçi Hizmetlerin Tümüne Erişim Sağlayacaksınız

Birçok kuruluş, belirli web sitelerine erişimi kısıtlamak için İnternet trafiğini izler.

Bir VPN kullanarak, cihazınız tarafından iletilen ve alınan veriler güvenli bir şekilde şifreleneceğinden, engellenen web sitelerini kolayca atlayabilirsiniz. Trafiğinizi Planet VPN kullanarak şifreleyerek yalnızca ağda anonim kalmayacak, verilerinizi davetsiz misafirlerden koruyabilecek ve engellenen herhangi bir web sitesine erişebileceksiniz.

Planet VPN kullanarak İnternete erişin ve özgürlüğün ve güvenliğinin tadını çıkarın!

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Siteye erişimin kilidini nasıl açabilirim?

Bir web sitesine erişimi engellemenin en kolay yolu, tarayıcınızın uzantısını yüklemektir. Desteklenen tarayıcılar:
Chrome, Yandex ve Firefox.

Bununla birlikte, daha fazla özellik ve tam bir anonimlik istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

  • İndir

    download

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    login

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    connect

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

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Planet VPN'in site engellemesini atlamanın avantajları nelerdir?

  • Maksimum hız ve konfor için birçok farklı ülkede geniş veri iletim kanallarına sahip birçok hızlı sunucumuz var.
  • Ana cihaz yelpazesi için uygulamalar geliştirdik ve Planet VPN'in tüm cihazlarda kullanılmasına izin veren birçok popüler veri transfer protokolünü destekliyoruz.
  • Güvenilir veri şifreleme, davetsiz misafirlerden ve ilgilendiğiniz diğer insanlardan ve hizmetlerden sizi koruyacak ve sansür ve diğer kısıtlamalar uğruna gönderdiğiniz ve aldığınız verilerde değişiklik yapılmasına izin vermeyecektir.

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Neden engellenen web sitelerini ziyaret etmelisiniz?

İnternetin asıl rolü, tüm dünyadan bilgi kaynaklarına ücretsiz erişim sağlamaktı. Ancak, zaman içinde çok şey değişti ve bugün birçok organizasyonda ve bazı ülkelerde belirli web sayfalarına erişim yasaklanıyor.

Kurumsal bir posta kutusu değil kişisel bir posta kutusu kullanmanız gerektiğini ve iş arkadaşlarınızın mesajlarınız hakkında bilgi sahibi olmasını istemediğinizi veya acilen sosyal medya ağında birisine bir mesaj yazmanız gerektiğini, ancak erişimin engellendiğini varsayalım. siz yapıyorsunuz?

Planet VPN sayesinde herkesin engellenen siteleri ziyaret etmesine ve engellenen hizmetleri kullanmasına izin vermek için güvenilir ve güvenli veri aktarım kanalları oluşturduk.

Planet VPN'e bağlanarak, İnternet’e başka bir ülkede bulunan güvenli bir sunucu üzerinden erişir ve bulunduğunuz ülkede engellenen içeriğe erişirsiniz.

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