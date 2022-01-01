VPN Protokolleri: Nelerdir ve Nerelerde Kullanılırlar

VPN protokollerini daha iyi anlamak için önce VPN’in ne olduğunu anlamamız daha iyi olur. VPN (Sanal Özel Ağ), gelen ve giden trafiği birden çok ağ arasında katmanlara ayırmamızı sağlayan ve böylece yasal çevrimiçi izlerinizi örtmemizi sağlayan bir teknolojidir. VPN protokolleri internette güvenle gezinmek için gereklidir, özellikle halka açık alanlarda güvenilir olmayan üçüncü parti bir wifi erişim ağına bağlanıyorsak. VPN kullanırken bütün verileriniz şifrelenir, böylece cihazınızdan gelen veya giden trafiğin tehlikeye atılmayacağından emin olursunuz. Bu şekilde verileriniz, herhangi bir zararlı üçüncü tarafın verilerinize erişimini engellemek için güvenli bir şekilde kilitlenir.

VPN Protokolü Nedir

VPN ağ protokolleri, iki veya daha fazla cihaz arasında güvenli bir bağlantı sağlayan kapsamlı bir hizmettir. Kullanıcıların dijital cihazından internet sunucularına gidip geriye dönen şifrelenmiş bilgiler içeren bir dizi standarttır. VPN protokolleri, siber koşullar ne olursa olsun etkili olmalarına yardımcı olan farklı özelliklere sahiptir. Örneğin IKEv2, sabit teknoloji için idealdir, ancak taşınabilir cihazlar için daha uygun olan başka protokoller de vardır.Sıradan bir internet kullanıcısının VPN protokolünün ne olduğunu daha iyi anlaması için, bir VPN protokolünün tam olarak hangi değeri sağladığını anlaması önemlidir. Basitçe söylemek gerekirse, VPN protokolü, bulunduğunuz yere ve cihazınıza bağlı olarak, gelen ve giden trafiğiniz için hangi yolun en güvenli olduğuna karar veren Sanal Özel Ağların arkasındaki teknolojidir. Ve sadece internette en yüksek VPN yeteneklerinizle gezinirken güvende olduğunuzdan emin olmak için, doğru VPN araçlarını kullandığınızdan emin olun. Eğer internette bilgisayar aracılığıyla geziniyorsanız, tarayıcınız için olan VPN eklentisini kullanın. Eğer internette akıllı telefonunuz aracılığıyla geziyorsanız, IOS veya Android için olan VPN uygulamalarını kullandığınızdan emin olun.

VPN Şifreleme Nedir

VPN şifreleme, halka açık olabilecek verileri şifreleyen ve verileri okunabilir ve erişimi kolay bir formattan şifrelenmiş bir koda dönüştüren bir tür teknolojidir. Şifreleme, gelen ve giden verilerinizi herhangi bir zararlı üçüncü şahıs için çevrimiçi olarak erişilemez hale getirir ve verilerinizin şifresini çözmenin tek yolu uygun anahtarı kullanmaktır. Veri şifreleme sayesinde, kullanıcıların gönderdiği ve aldığı çevrimiçi bilgiler, internet sağlayıcıları da dahil olmak üzere tüm üçüncü şahıslardan korunur.Genel olarak, güvensiz halka açık wifi ağına bağlıyken interneti her kullandığınızda VPN şifrelemesini kullanmanız önemlidir. Bu, sizin ve verilerinizin en savunmasız olduğu zamandır. İnternette VPN olmadan geziniyorsanız ve güvenliği ihlal edilmiş bir halka açık wifi bağlantı noktasına bağlıysanız, zararlı üçüncü taraflar tam konumunuzu belirleyebilir ve hatta kişisel bilgilerinizi elde edebilir. Bu yalnızca kişisel verilerinizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda zararlı kötü amaçlı yazılımlara bilgisayarınızın güvenliğini tehlikeye atacak değişiklikler yapacak imkan verir.

Planet VPN’de Hangi Protokoller Kullanılıyor

Planet VPN güvenilir bir VPN sağlayıcısıdır ve kullanıcılarına hem coğrafi hem de hız açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın güvenli bir şekilde internette gezinme şansı sunar. Planet VPN ile bir İnternet sağlayıcısı tarafından yapılan tüm sınırlamaları bile aşabilir, böylece sınırlama olmaksızın istediğiniz herhangi bir çevrimiçi içeriğe göz atabilirsiniz.Planet VPN şunları içerir:

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) - bir PC'nin sunucuya güvenli bir bağlantı kurduğu, noktadan noktaya VPN tünel protokolü.

- bir PC'nin sunucuya güvenli bir bağlantı kurduğu, noktadan noktaya VPN tünel protokolü. Layer 2 Tunneling Protocol через Internet Protocol Security (L2TP/IPSec) - uygulamaların uzun süre etkileşime girmesine izin veren kapsülleme ile ikinci seviye tünelleme protokolü.

- uygulamaların uzun süre etkileşime girmesine izin veren kapsülleme ile ikinci seviye tünelleme protokolü. OpenVPN bir yönlendirici, erişim sunucusu veya güvenlik duvarının arkasındaki bilgisayarlar arasında bağlantı kurmanıza izin veren açık kaynaklı bir protokoldür.Ağ ayarlarını değiştirmeye gerek yoktur.

bir yönlendirici, erişim sunucusu veya güvenlik duvarının arkasındaki bilgisayarlar arasında bağlantı kurmanıza izin veren açık kaynaklı bir protokoldür.Ağ ayarlarını değiştirmeye gerek yoktur. Internet Key Exchange v2 (IKEv2) - ağ kullanıcıları arasında güvenli iletişim sağlayan bir VPN protokolü.

VPN Protokollerinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneriler

Her VPN protokolü, bilgileri şifrelemek için ayrı algoritmalar içerir. Buna karşılık bu, istekleri işleme hızını etkiler ve ağdaki güvenlik seviyesini sağlama alır. Kullanıcının çevrimiçi ihtiyaçlarına bağlı olarak, hangi VPN Protokolünün gerekli olduğunu belirtebilirsiniz.İşte iki tür VPN Protokolüne kısa bir bakış

PPTP PPTP protokolü, İnternet kullanıcıları arasında en popüler olanıdır. Bir istemci, bir PC'den veya herhangi bir mobil cihazdan bir VPN tüneli aracılığıyla veri göndermek için PPTP protokolünü kullanabilir. Cihazlar, bir şifre ile otomatik olarak doğrulanır. Avantajları: Gizli bir anahtar oluşturmak için ek ekipman satın almaya gerek olmadığından, PPTP kullanıcı için uygundur.Çevrimiçi ortamda sağlam işlemler sağlayan basit bir protokoldür. Profesyonel olmayan kullanıcılar için bile kurulumu kolaydır. Dezavantajları: Zayıf şifrelemeli bir protokol, iletilen anahtar zayıf korunur. Gizli bilgilerin paylaşılması önerilmez.

L2TP/IPSec L2TP/IPSec is very similar to the RTR protocol. But the main distinctive feature is that L2TP/IPSec actually ensures data privacy. Dual encapsulation is used: L2TP itself, which does not provide encryption, is used for data transfer, and tunneling is provided by IPSec protocols, thus the name, L2TP/IPSec Avantajları: Kullanıcı, iOS, Windows, Linux ve Android yazılımı ile mobil ve sabit cihazlarda L2TP / IPSec protokolünü yapılandırabilir. Protokol desteği tüm işletim sistemlerinde yerleşiktir. Dezavantajları: L2TP/IPSec protokolünün ek güvenlik seçenekleri içermesi nedeniyle, kapsülleme kullanılarak ağ bağlantısının hızı azalır.

OpenVPN OpenVPN protokolü, dünya çapında internete şifreli bir bağlantı oluşturur. Bu saf bir protokol değil, verileri hızlı bir şekilde aktarabilen ve cihazınızın kimliğini doğrulayabilen eksiksiz bir açık kaynaklı VPN protokolü çözümüdür.UDP ve TCP aktarım protokolleri, şifrelenmiş bilgi alışverişi için kullanılır. Kullanımları nihai sonuca göre belirlenir: güvenli bir bağlantı mı yoksa yüksek hızlı bir bağlantı mı?UDP'nin kullanılması, iletilen veri paketlerinin bir dizisinin doğrulanması veya iletilen ve alınan paketlerin sayısının karşılaştırılmasının son aşamada gerçekleştiği hızlı veri alışverişi anlamına gelir. Bu, hızlı internet bağlantılarıyla çalışırken en uygun çözümdür.TCP bağlantısı, gönderilen her paketin alındığı bilgisinin anında onaylanması anlamına gelir. Güvenilirliği artırmak için, bu protokol, olası trafik tıkanıklıklarının yanı sıra istikrarsız bir bağlantı durumunda kullanılır. Avantajları: standart olmayan iletim ve şifreleme ayarlarının kullanımına izin veren açık kod, özel servisler için bile şifrelemenin çözülmesini imkansız kılar.OpenVPN, verimli bir performans ve daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar. Uzmanlara göre, günümüzde özel bir sanal ağ oluşturmak için en iyi çözümdür. Dezavantajları: OpenVPN kurulumu, diğer protokollerde olduğu gibi karmaşıktır. Yerleşik bir destek işletim sistemi yoktur ve kullanmak için üçüncü taraf yazılımı gerekir.

IKEv2 IKEv2 protokolü, Cisco ve Microsoft'tan modern bir VPN protokolüdür. İstemci ve sunucu arasında sınıflandırılmış IP'ler ile doğrudan tüneller oluşturmaya izin verir.IKEv2 protokolünde kriptografik algoritmaları esnek bir şekilde kullanabilirsiniz. Kullanıcı, verileri şifrelemenin en uygun yolunu seçer. IKEv2 ayrıca DoS saldırılarına karşı güvenilir bir koruma sağlar, ki bu da web kaynaklarının sahipleri için inkar edilemez bir avantajdır.Ek olarak IKEv2, yönlendiriciler (router) dahil çeşitli cihazlara kurulum için uygundur. Avantajları: İşletim sistemi çekirdek seviyesinde çalıştığı için en hızlı veri aktarım protokolü olarak kabul edilir. Nispeten düşük performansa ve düşük güçlü bilgisayarlara ve mobil cihazlara sahip sistemler için optimize edilmiştir. Dezavantajları: bütün işletim sistemleri için uygun değildir.