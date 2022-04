VPN Protokolleri: Nelerdir ve Nerelerde Kullanılırlar

L2TP/IPSec

L2TP/IPSec is very similar to the RTR protocol. But the main distinctive feature is that L2TP/IPSec actually ensures data privacy. Dual encapsulation is used: L2TP itself, which does not provide encryption, is used for data transfer, and tunneling is provided by IPSec protocols, thus the name, L2TP/IPSec

Avantajları: Kullanıcı, iOS, Windows, Linux ve Android yazılımı ile mobil ve sabit cihazlarda L2TP / IPSec protokolünü yapılandırabilir. Protokol desteği tüm işletim sistemlerinde yerleşiktir.

Dezavantajları: L2TP/IPSec protokolünün ek güvenlik seçenekleri içermesi nedeniyle, kapsülleme kullanılarak ağ bağlantısının hızı azalır.