Як отримати доступ до заблокованих сайтів з Planet VPN

Навіщо використовувати VPN?
- Щоб залишатися анонімним в мережі
- Щоб обійти цензуру, що блокує необхідний сайт
- Щоб отримати доступ до необхідного сайту в навчальних закладах
- Щоб спілкуватися з друзями і передплатниками в соціальних мережах
Як за допомогою Planet VPN отримати доступ до будь-якого сайту за 4 кроки
Передплати
Передплатіть за сервіс Planet VPN
Завантажте
Завантажте і встановіть програму на свій пристрій
Підключись
Підключіться до одного з наших серверів
Користуйтеся
Відвідуйте будь-які сайти без обмежень
Які сайти можна відвідувати за допомогою VPN
За допомогою сервісу Planet VPN можна користуватися різними Інтернет-ресурсами, незалежно від того, в якій країні ви живете.
VPN створює своєрідний тунель між вашим пристроєм і запитуваною сайтом, шифруючи дані, тим самим допомагає залишатися анонімним і обходити заборони на відвідування того чи іншого ресурсу.
Netflix, Spotify, Facebook, BBC, iPlayer, Youtube, Twitter, Вікіпедія, Google, Amazon, Instant, Video, HBO, Go, CBC, NBC, LinkedIn, VKontakte, Instagram, Reddit. І безліч інших!
Завдяки Planet VPN ви не тільки відвідуєте ресурси без обмежень, але і залишаєтеся анонімним в мережі.
Вільний інтернет разом з Planet VPN
Якщо ви бажаєте гарантовано зашифрувати свій трафік, користуйтеся сервісом Planet VPN. Велика мережа серверів Planet VPN охоплює понад сотні локацій у багатьох країнах. Завдяки цьому Planet VPN не просто надає вам доступ до будь-яких сайтів, а також приховує ваш IP-адресу і шифрує трафік, щоб ви могли користуватися Інтернетом безпечно, конфіденційно і вільно.
За допомогою Planet VPN ви зможете здійснювати покупки в будь-яких магазинах, користуватися соціальними мережами. Не важливо, на який веб-сайт ви хочете потрапити, Planet VPN надасть миттєвий доступ.