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Як отримати доступ до заблокованих сайтів з Planet VPN

Підключіть Planet VPN і гарантовано отримаєте повноцінний Інтернет з безлімітний доступ до заблокованих сайтів і контенту таким, яким він є

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Навіщо використовувати VPN?

  • Щоб залишатися анонімним в мережі
  • Щоб обійти цензуру, що блокує необхідний сайт
  • Щоб отримати доступ до необхідного сайту в навчальних закладах
  • Щоб спілкуватися з друзями і передплатниками в соціальних мережах

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Як за допомогою Planet VPN отримати доступ до будь-якого сайту за 4 кроки

  • Передплати

    Передплатіть за сервіс Planet VPN

  • Завантажте

    Завантажте і встановіть програму на свій пристрій

  • Підключись

    Підключіться до одного з наших серверів

  • Користуйтеся

    Відвідуйте будь-які сайти без обмежень

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Які сайти можна відвідувати за допомогою VPN

За допомогою сервісу Planet VPN можна користуватися різними Інтернет-ресурсами, незалежно від того, в якій країні ви живете.

VPN створює своєрідний тунель між вашим пристроєм і запитуваною сайтом, шифруючи дані, тим самим допомагає залишатися анонімним і обходити заборони на відвідування того чи іншого ресурсу.

Netflix, Spotify, Facebook, BBC, iPlayer, Youtube, Twitter, Вікіпедія, Google, Amazon, Instant, Video, HBO, Go, CBC, NBC, LinkedIn, VKontakte, Instagram, Reddit. І безліч інших!

Завдяки Planet VPN ви не тільки відвідуєте ресурси без обмежень, але і залишаєтеся анонімним в мережі.

Вільний інтернет разом з Planet VPN

Якщо ви бажаєте гарантовано зашифрувати свій трафік, користуйтеся сервісом Planet VPN. Велика мережа серверів Planet VPN охоплює понад сотні локацій у багатьох країнах. Завдяки цьому Planet VPN не просто надає вам доступ до будь-яких сайтів, а також приховує ваш IP-адресу і шифрує трафік, щоб ви могли користуватися Інтернетом безпечно, конфіденційно і вільно.

За допомогою Planet VPN ви зможете здійснювати покупки в будь-яких магазинах, користуватися соціальними мережами. Не важливо, на який веб-сайт ви хочете потрапити, Planet VPN надасть миттєвий доступ.

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