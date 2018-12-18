Як отримати доступ до заблокованих сайтів з Planet VPN

За допомогою сервісу Planet VPN можна користуватися різними Інтернет-ресурсами, незалежно від того, в якій країні ви живете.

VPN створює своєрідний тунель між вашим пристроєм і запитуваною сайтом, шифруючи дані, тим самим допомагає залишатися анонімним і обходити заборони на відвідування того чи іншого ресурсу.