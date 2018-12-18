Завантажити безкоштовне розширення Planet VPN Chrome

Який безкоштовний VPN краще для Хрома?

Сервіс Planet VPN можна назвати одним з кращих на сьогоднішній день, серед тих, де користувач отримує високоякісні та ефективні послуги використання віртуальної приватної мережі на будь-якому комп'ютерному або мобільному пристрої. Користувачеві доступний безкоштовний ВПН для Хрому, який гарантує повну конфіденційність і захист даних, а також вільний доступ до всіх сайтів, знімає всі обмеження і дозволяє обійти блокування. З Сhrome VPN plugin ваш ПК або смартфон захищені від несанкціонованого доступу, ви можете серфить в Інтернеті анонімно і ніхто не зможе відстежувати реальний IP.