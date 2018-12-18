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Як обійти блокування сайтів за допомогою VPN?

Хочете отримати миттєвий доступ до улюблених сайтів з будь-якої точки світу і без обмежень? Встановіть Planet VPN - настав час змін!

З сервісом Planet VPN обійти блокування сайтів стало набагато простіше: швидкі сервери, широкі і захищені канали передачі даних і чудовий сервіс!

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За допомогою Planet VPN ви отримаєте доступ до всіх популярних веб-сервісів

Багато організацій відстежують інтернет-трафік для обмеження доступу до певних сайтів.

Використовуючи VPN можна легко обійти блокування сайтів, так як передаються і приймаються на вашому пристрої дані будуть надійно шифруватися. Шифруючи свій трафік за допомогою Planet VPN ви не тільки залишаєтеся анонімним в мережі і захищаєте свої дані від зловмисників, але й обходите блокування сайтів.

Виходьте в Інтернет використовуючи Planet VPN і насолоджуйтеся свободою і безпекою!

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Як розблокувати доступ до сайту?

Найпростіший спосіб розблокувати доступ до сайту - це встановити наше розширення в браузер. Браузери, що підтримуються:
Chrome, Yandex, Firefox.

Але, якщо вам потрібно більше можливостей і повна анонімність, то виконайте наступні кроки:

  • Скачайте

    download

    Завантажте і встановіть додаток на свій пристрій

  • Підключись

    login

    Підключіться до одного з наших серверів

  • Користуйтеся

    connect

    Відвідуйте будь-які сайти без обмежень

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Які переваги у Planet VPN щоб обійти блокування сайтів?

  • У нас багато швидких серверів з широкими каналами передачі даних у багатьох країнах світу для максимальної швидкості і комфорту.
  • Ми розробили програми для основного спектру пристроїв і підтримуємо декілька популярних протоколів передачі даних, що дозволяє використовувати Planet VPN на всіх пристроях.
  • Надійне сучасне шифрування даних захистить вас від зловмисників та інших зацікавлених вами осіб і служб, а також не допустить зміни надісланих та отриманих вами даних заради цензури та інших обмежень.

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Навіщо відвідувати заблоковані сайти?

Початкова роль Інтернету - надавати вільний доступ до інформресурсів усього світу, була забута, і сьогодні не тільк у багатьох и організаціях, але і країнах існує заборона на відвідування тих чи інших сторінок.

Припустимо Вам необхідно скористатися особистою поштовою скринькою, а не корпоративною, і ви не хочете, щоб ваші колеги дізналися про ваше листування, або необхідно терміново написати комусь повідомлення в соціальній мережі, а доступ до неї закритий - що ж робити?

Ми створили надійні захищені канали передачі даних і тепер відвідувати заблоковані сайти і використовувати заблоковані сервіси може кожен бажаючий, завдяки сервісу Planet VPN.

Підключаючись до Planet VPN ви виходите в Інтернет через захищений сервер, розташований в іншій державі, і отримуєте доступ до контенту, який заблокований там, де ви знаходитеся.

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