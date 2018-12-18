Як обійти блокування сайтів за допомогою VPN?

За допомогою Planet VPN ви отримаєте доступ до всіх популярних веб-сервісів
Багато організацій відстежують інтернет-трафік для обмеження доступу до певних сайтів.
Використовуючи VPN можна легко обійти блокування сайтів, так як передаються і приймаються на вашому пристрої дані будуть надійно шифруватися. Шифруючи свій трафік за допомогою Planet VPN ви не тільки залишаєтеся анонімним в мережі і захищаєте свої дані від зловмисників, але й обходите блокування сайтів.
Виходьте в Інтернет використовуючи Planet VPN і насолоджуйтеся свободою і безпекою!
Як розблокувати доступ до сайту?
Найпростіший спосіб розблокувати доступ до сайту - це встановити наше розширення в браузер. Браузери, що підтримуються:
Chrome, Yandex, Firefox.
Але, якщо вам потрібно більше можливостей і повна анонімність, то виконайте наступні кроки:
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Відвідуйте будь-які сайти без обмежень
Які переваги у Planet VPN щоб обійти блокування сайтів?
- У нас багато швидких серверів з широкими каналами передачі даних у багатьох країнах світу для максимальної швидкості і комфорту.
- Ми розробили програми для основного спектру пристроїв і підтримуємо декілька популярних протоколів передачі даних, що дозволяє використовувати Planet VPN на всіх пристроях.
- Надійне сучасне шифрування даних захистить вас від зловмисників та інших зацікавлених вами осіб і служб, а також не допустить зміни надісланих та отриманих вами даних заради цензури та інших обмежень.
Навіщо відвідувати заблоковані сайти?
Початкова роль Інтернету - надавати вільний доступ до інформресурсів усього світу, була забута, і сьогодні не тільк у багатьох и організаціях, але і країнах існує заборона на відвідування тих чи інших сторінок.
Припустимо Вам необхідно скористатися особистою поштовою скринькою, а не корпоративною, і ви не хочете, щоб ваші колеги дізналися про ваше листування, або необхідно терміново написати комусь повідомлення в соціальній мережі, а доступ до неї закритий - що ж робити?
Ми створили надійні захищені канали передачі даних і тепер відвідувати заблоковані сайти і використовувати заблоковані сервіси може кожен бажаючий, завдяки сервісу Planet VPN.
Підключаючись до Planet VPN ви виходите в Інтернет через захищений сервер, розташований в іншій державі, і отримуєте доступ до контенту, який заблокований там, де ви знаходитеся.