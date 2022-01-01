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Переваги

  • 1260+ надійних та Безпечних серверів, без обмежень трафіку
  • До 10 пристроїв одночасно
  • VPN додатки для всіх ваших пристроїв та платформ
  • Захист від DNS- та IP-витіків, відсутність логів
Натискаючи цю кнопку Ви погоджуєтеся з Умовами користування і Політикою повернення коштів

Ключові переваги

Безпека на будь-якій платформі
Додаток для будь-якого пристрою і операційної системи-користуйтеся Інтернетом на високій швидкості без ризиків відстеження ваших даних. Ваш трафік зашифрований 256-бітовим алгоритмом шифрування
Широкий географічне покриття
Наші сервери розміщені по всьому світу: Європа, США, Росія, Китай, Австралія, Канада, Ізраїль, Японія, Індонезія, ПАР
Цілодобова підтримка
Задавайте будь-яке питання нашим фахівцям, і вони швидко дадуть вам відповідь і підкажуть рішення виниклої проблеми. Техпідтримка працює в режимі 24/7
Немає логів
Ми не ведемо ніяких логів активності користувачів, завдяки реєстрації в юрисдикції Співдружності Домініки. Повна свобода і анонімність для всіх клієнтів

У вас ще залишилися питання?

Ми точно знаємо, що саме ви хочете запитати, якщо запланували купити VPN. Тому підготували відповіді на самі популярні питання.

Що я отримую після покупки?
Повнофункціональна послуга VPN, що включає:
  • Підтримка ПК - Windows, Mac OS, OS X, Linux;
  • власні програми для пристроїв Android та IOS;
  • розширення браузера для Google Chrome і Firefox;
  • власна конфігурація OpenVPN та підтримка роутера;
  • підтримка одночасно до 10 пристроїв.
Які особисті дані ви зберігаєте?
З призначених для користувача даних ми зберігаємо тільки адресу електронної пошти, так як вона прив'язана до вашої передплати. Всі інші дані не зберігаються.
Ви зберігаєте мої платіжні дані при оплаті?
Оплата здійснюється за допомогою сторонніх сервісів, тому ваші платіжні дані не зберігаються. Дана міра передбачає максимальний захист персональних даних, крім того, в методи оплати входять і платежі через криптовалюту. Тому з нами купити VPN ви можете повністю безпечно.
Чи зберігаєте ви логи активності користувачів?
Список активності користувачів не зберігається, проте згідно призначеною для користувача угодою - не можна застосовувати сервіс Planet VPN для здійснення протизаконної діяльності.
Чи є у вас обмеження по трафіку і швидкості?
Обмеження по трафіку і швидкості відсутні, ви користуєтеся мережею Інтернет в повній мірі, згідно наданих умов від вашого провайдера.
Чи можу я скасувати передплату в будь-який момент?
Якщо з будь-яких причин ви перестаєте користуватися сервісом Planet VPN, ви можете оформити скасування. Крім того, для мобільних додатків є опція VPN пробна версія, щоб ви змогли оцінити для себе можливості роботи сервісу та вибрати його в якості постійного додатки.
Чи можу я повернути гроші за свою передплату?
Якщо з будь-якої причини ви вирішили скасувати передплату , то можете зробити це протягом 30 днів. Ми повернемо вам всю суму.
Чи можу я користуватися торентами через ваш сервіс?
Абсолютно і без обмежень! В рамках використання сервісу Planet VPN ви можете застосовувати torrent і дивитися фільми онлайн.
Чи може мій ISP записувати мій трафік при використанні вашого сервісу?
Ваш ISP швидше за все записує трафік для спецслужб, на даний момент в більшості країн прийняті відповідні закони і це відбувається офіційно. Однак при використанні Planet VPN ваш трафік повністю зашифрований надійним способом. Щоб розшифрувати ваш трафік хоча б за 10 хвилин у спецслужб підуть багато років.
Чи можу я безпечно підключитися до Wi-Fi мереж загального користування через ваш сервіс?
Так, сервіс Planet VPN дозволяє безпечно і анонімно підключатися до Wi-Fi мереж загального користування, при цьому ваш трафік, так само як і ноутбук або телефон повністю захищені.
Які є обмеження при використанні сервісу?
Головна дійова обмеження - не порушувати законодавство країни, в якій ви знаходитеся і використовуєте сервіс Planet VPN, а також не здійснювати з його допомогою протиправні дії.
Ви надаєте знижку при оплаті на тривалий період?

Кожен користувач, який вибрав довгострокову передплату на сервіс Planet VPN отримує знижку на послугу.

Передплатити довгостроковий тариф можна за дуже вигідними цінами.

Наприклад, передплативши на 3 роки Ви одразу заощаджуєте 70% від вартості.

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