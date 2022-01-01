Протоколи VPN: що це таке і де їх застосовують

Перш за все слід розібрати, що таке VPN (ВПН). Virtual Private Network перекладається з англійської мови, як віртуальна приватна мережа. Це технологія, за допомогою якої ми можемо підключатися до Інтернету поверх іншої мережі. Застосування VPN-протоколів є вкрай важливим для безпечного користування Інтернетом та діяльністю в онлайн загалом, особливо коли це стосується використання сторонньої Wi-Fi.Система VPN оброблює клієнтські дані - шифрує їх спеціальним чином. Так особиста інформація залишається закритою для кіберзлочинців та шахраїв, які втрачають можливість прочитати код і хакнути акаунти користувачів. VPN визначає, яким чином будуть переміщатися дані між електронним девайсом і сервером. Про протоколи ми докладніше розповімо в даній публікації.
Протоколи VPN представляють собою комплексний сервіс, який ми використовуємо для організації безпечного підключення між двома пристроями. Це набір стандартів кодування інформації з подальшою її передачею від клієнта (комп'ютера або іншого пристрою користувача) до серверів, і таким же чином у зворотному напрямку.VPN протоколи мають значну кількість різних особливостей та характеристики та використовуються для того, щоб забезпечити ефективну безпеку навіть при наявності різних умов користування.VPN-протокол – що це таке для звичайного користувача мережі Інтернет? Кажучи більш зрозуміло, для одних VPN-протоколів у приоритеті виступає забезпечення максимальної конфіденційності клієнта, для інших – швидкість передачі даних. Виходячи з раніше сказаного, слід проаналізувати яка з цих особливостей є пріоритетом для вас, чого ви прагнете та як користуєтесь Інтернетом загалом. Це є основним критерієм для аналізу та подальшому обранню компанії яка надає послуги, навіть коли це стосується лише плагіну для браузеру, чи ПЗ для електронного пристрою.
VPN-шифрування - це спосіб кодування та шифрування даних, перетворення їх з загального (публічного) формату в закодований. Шифрування робить інформацію клієнта недоступною для кіберзлочинців, тому що використовуваний формат кодування можна розшифрувати тільки з використанням спеціального ключа. Завдяки шифруванню даних користувач може належним чином приховати свою діяльність в Інтернеті від Інтернет провайдера, надійно приховати паролі доступу від акаунтів, банківського онлайн-кабінету та соціальних мереж.При використанні публічних Wi-Fi мереж користувач стає вразливим. Якщо не підключати VPN-шифрування, то зловмисники зможуть виявити не тільки ваше місцерозташування, а й отримати доступ до особистої інформації. А це загрожує не тільки витоком цінних даних, але і ураження шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ) вашого ПК.
Planet VPN – надійний сервіс для безпечної та швидкої роботи в Інтернеті.Він надає доступ навіть до заблокованих провайдером сайтам і до тих ресурсів, де користувач був забанений.Planet VPN може включати:
Кожен VPN-протокол містить індивідуальні алгоритми кодування інформації. У свою чергу, це впливає на швидкість обробки запитів і забезпечення належного рівня безпеки в мережі. Залежно від потреб користувача, можна використовувати найбільш актуальний та зручний VPN-протокол у кожному конкретному випадку.Щоб вам було простіше визначитися, який VPN-протокол слід використовувати, ми підготували невеликий огляд по їх застосуванню.
PPTP протокол є найбільш популярним серед Інтернет-користувачів. Клієнт за допомогою РРТР може відправляти дані з ПК або будь-якого мобільного пристрою напряму через VPN тунель. При цьому усі пристрої автоматично проходять аутентифікацію за допомогою паролю.
Переваги: РРТР максимально зручний для користувача, так відсутня необхідність купувати додаткове обладнання для формування секретного ключа.Це доволі простий протокол, який в свою чергу забезпечує стабільну роботу в онлайн-середовищі. Він простий в установці навіть для непрофесійних користувачів.
Недоліки: протокол має доволі слабке шифрування даних та не дуже високий захист відправленого ключа. Не рекомендується для обміну конфіденційною інформацією.
L2TP/IPSec дуже схожий на РРТР протокол. Головною відмінністю виступає те, що L2TP/IPSec додатково забезпечує конфіденційність даних. Використовується подвійне інкапсулювання: кажучи простими словам L2TP/IPSec який сам не може забезпечити шифрування, використовується для передачі даних, а тунелювання забезпечується IPSec протоколами.
Переваги: користувач може налаштувати L2TP/IPSec протокол на мобільних девайсах з таким програмним забезпеченням як iOS, Windows, Linux та Android.
Недоліки: через те, що L2TP/IPSec протокол містить додаткові опції безпеки через використання інкапсулювання, швидкість мережевого з’єднання суттєво знижується.
OpenVPn протокол створює шифроване підключення до мережі Інтернет. Це не протокол у звичному розумінні, а цільне рішення для створення VPN, з відкритим вихідним кодом, яке здатне швидко передавати дані та перевіряти конфіденційність та прив’язку вашого пристрою. Для обміну закодованої інформації використовують протоколи передачі UDP и TCР. Їх використання визначається кінцевим результатом: швидкість, чи надійність?Використання UDP швидкий обмін даними, при якому верифікація масиву надісланих пакетів даних, а точніше, компарсія кількості переданих та отриманих пакетів, відбувається на останньому етапі. Оптимальне рішення при використанні швидкісного Інтернету.TCP - з'єднання представляє собою моментальне підтвердження отримання кожного відправленого пакету. Для підвищення надійності, даний протокол застосовується у разі появи можливих блокувань трафіку, при нестабільному з'єднанні.
Переваги: відкритий код, що дозволяє використовувати нестандартні налаштування передачі і шифрування, що унеможливлює розшифровку кодування навіть для спецслужб. OpenVPN передбачає більш ефективну продуктивність і надійний рівень безпеки. На думку експертів, є найкращим рішенням для створення приватної віртуальної мережі.
Недоліки: установка OpenVPN проходить трохи складніше, ніж при роботі з іншими протоколами. Відсутня вбудована підтримка в операційних системах, і для використання необхідний сторонній софт.
Протокол IKEv2 – сучасний ВПН протокол від компанії Cisco і Microsoft. Він дозволяє створювати прямі тунелі з закодованим ІР між клієнтом та сервером. У протоколі IKEv2 можна з легкістю використовувати кріптографічні алгоритми – клієнт обирає більш зручний для себе вид кодування даних. Окрім того, IKEv2 забезпечує надійний захист від DoS атак, що є доволі сильною перевагою для користувачів веб-ресурсів.Також, IKEv2 підходить для інсталювання на різних пристроях, у тому числі й на маршрутизаторі.
Переваги: вважається найбільш швидким протоколом передачі даних, так як працює на рівні ядра ОС (наприклад, OpenVPN працює в контексті користувача, перемикаючись між процессами користувача та процессами ядра). Є оптимальним вибором для систем з відносно низькою продуктивністю малопотужних комп’ютерів та мобільних пристроїв
Недоліки: підтримується далеко не всіма ОС
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