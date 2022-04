Sparen Sie auf Steam

Wie kann man Space Fighters in Steam zu dem billigen Preis durch Planet VPN kaufen?

Space Fighters ist ein Spiel im Genre Action, die von ZeroByter Games entwickelt wurde, und das gehört zur Fiction-Stilistik. Man kann folgende Besonderheiten unterstreichen: Action, Indie, Weltraum, für einige Spieler, Science-Fiction, Real-Time, Team, frühe Zugriff, Leistungen in Steam.

Der Preis für dieses Spiel ist nicht so hoch: für Benutzer aus den USA ist es mit dem 15% Rabatt verfügbar und kostet nur €5.09. Aber auf diesen Preis bei dem Kauf von dem Spiel Space Fighters in Steam kann man auch sparen. Alles ist einfach – starten Sie die App, in der Liste wählen Sie den Server in Indonesien, dann öffnen Sie Steam und dieses Spiel wird Ihnen nur €2,92 kosten!

Was denken Sie daran? Wir denken, dass es ganz gut ist, sogar mit dieser Einsparung mit Planet VPN können Sie wesentlich sparen.

