Mit dem Planet VPN-Service können Sie Ihre IP-Adresse erfahren und sie für andere Benutzer unsichtbar machen.

Virtual Private Network ist eine einzigartige Technologie, die es ermöglicht, die Adresse des Benutzers zu verbergen und so den Benutzer vor dem Risiko des Eindringens in Dateien und Computer von Dritten zu schützen. Wenn Sie ein VPN mit einem Netzwerk verbinden, wird Ihre IP nicht angezeigt, sondern diejenige, die dem Verbindungsserver entspricht (es kann z.B. eine amerikanische, britische, australische oder eine andere sein). Auf diese Weise werden Sie von allen Teilnehmern im Webspace so gesehen, als ob Sie sich im Serverland befänden, und Ihr wirklicher Standort wird verborgen.

Wenn Sie sich mit dem Planet VPN-Service verbinden, werden alle Daten für die anschließende Übertragung in einen verschlüsselten und sicheren Tunnel geleitet, der vor neugierigen Augen und sogar vor dem Internet-Anbieter verborgen ist, wodurch eine Überwachung Ihrer Online-Aktivitäten verhindert wird. Sie können auch Ihre IP-Adresse mit Hilfe zusätzlicher Optionen des Services überprüfen. Aktivieren Sie einfach VPN, und Ihre IP-Adresse wird sofort verborgen - das Netz zeigt an, dass Sie sich in Indien oder Frankreich befinden, in einem beliebigen Land, je nach ausgewähltem Verbindungsserver