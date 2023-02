Kostenloser Online-Virenscan - Datei oder URL

Smartphones gewinnen mehr und mehr an Beliebtheit und Überlegenheit gegenüber Desktop-PCs. Es ist besonders praktisch, sich in einem Sportclub, Café, Einkaufszentrum und an allen anderen öffentlichen Orten mit Wi-Fi zu verbinden, wenn Sie dringend wichtige Informationen finden oder in sozialen Netzwerken kommunizieren möchten. Die Kommunikation erfolgt jedoch über einen ungesicherten Tunnel, und Unerlaubte können Ihre Daten leicht abfangen, was Ihre Privatsphäre und Datensicherheit dramatisch untergräbt.

Wenn Sie sich mit dem VPN verbinden, wird ein sicherer Verbindungstunnel generiert, so dass Daten heimlich von nicht authorisierten Parteien übertragen werden können.

Planet VPN ist eine einzigartige Lösung, um gleichzeitig Ihre Daten zu sichern und den Virenschutz auf Ihrem mobilen Gerät zu erledigen. Sie können sich im anonymen Modus mit dem Internet verbinden und gleichzeitig auf Viren und auf offensichtliche oder potenzielle Bedrohungen prüfen.