Verificação de vírus gratuita online - Arquivo ou URL

The greatest number of threats to computer users is waiting on the Internet when we go to sites, open advertising banners or click on additional dialog boxes, download files and archives. You never know when a malicious object will appear on your computer, especially if antivirus protection or VPN is not active on your device.

Até à data, entre os perigos da Internet que ameaçam prejudicar o sistema ou a pirataria informática, destacam-se os seguintes:

Cavalos de Tróia;

objectos de carga.

Ataques DNS e fugas de dados;

Se navegar na Internet sem descarregar quaisquer ficheiros, continua a correr um grande risco, uma elevada probabilidade de uma falha de segurança devido a: