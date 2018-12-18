Çevrimiçi ücretsiz virüs taraması - Dosya veya URL

PC'nizde virüs olup olmadığını kontrol etmek ne kadar önemlidir?
Sitelere girdiğimizde, reklam banner'larını açtığımızda, ek iletişim kutularını tıkladığımızda, dosya ve arşiv indirdiğimizde ve daha birçok durumda, bilgisayar kullanıcılarına yönelik çok fazla tehdidin İnternet'te bizi beklediğini anlamamız gerekir. Bilgisayarınızda kötü amaçlı bir nesnenin ne zaman görüneceğini asla bilemezsiniz, özellikle de cihazınızda antivirüs koruması veya VPN etkin değilse.
Bugüne kadar, Internet sistemini tehdit eden ve dosya ya da bileşenlerin hacklenmesini kolaylaştıran bazı genel durumlar şu şekilde özetlenebilir:
- Truva virüsleri;
- Yükleme nesneleri.
- DNS saldırıları ve bilgi sızıntıları;
Herhangi bir dosya indirmeden İnternet'te sörf yaparsanız, bu durumda büyük bir risk altındasınız, çünkü aşağıdaki nedenler nedeniyle güvenlik ihlali olasılığı oldukça yüksek olacaktır.
- Ağ üzerinden aktarılırken verilerin çalınması;
- Ülkenizdeki veya bölgenizdeki ablukalar ve kısıtlamalar;
- Sizi şaşırtarak istediğini yaptırmaya çalışıyor
Virüslerin kontrol edildiği yerler
Ziyaret ettiğiniz sitenin güvenliği, İnternet'te sörf yapan her kullanıcı için önemli bir faktördür. Ancak, gitmeniz ve hedeflenen bilgileri almanız gereken web kaynağının virüs içermediğinden ve tehdit oluşturmadığından nasıl emin olabilirsiniz? Sitenin kendisi için bu, güvenilirliğini ve derecelendirmesini etkilediği için de önemlidir.
- Antivirüs potansiyel olarak tehlikeli bir web sitesini engelledi;
- Sebepsiz bir yönlendirme var;
- Web sitesi trafiği düştü;
- Diğer kullanıcılardan bir virüs uyarısı alındı;
- Posta barındırma sağlayıcısı tarafından engellendi.
Planet VPN hizmeti, herhangi bir web kaynağının varlığı için hızlı bir çevrimiçi virüs taraması gerçekleştirmenize izin verir:
- Zararlı kodlar;
- Solucanlar;
- Trojan programları;
- Diğer zararlı nesneler.
Kullanıcının gizliliğini korumak için VPN aşağıdaki tehlikeleri arar ve ortadan kaldırır:
Planet VPN üzerinden çevrimiçi bir web sitesinin virüs taraması nasıl yapılır?
Bilgisayarınız veya mobil cihazınız korunduğunda, işletim sistemine yönelik saldırı ve riskler artık eskisi gibi korkutucu değildir. Bununla birlikte, sadece yüzeysel güvenlikten sorumlu olan anti-virüs yazılımını kullanmak yeterli değildir. Planet VPN çalışması prensibi, sadece kullanıcının gerçek IP adresi değil, aynı zamanda bilgi trafiğinin tamamen şifreleneceği şekilde düzenlenmiştir. Şüpheli veya tehlikeli sitelerin kendi güvenliğinizi sağlamak için ziyaret edilmesini önlemek için virüs tarama işlevini veya virüs tarama URL'sini ayrı ayrı uygulayabilirsiniz.
Planet VPN çevrimiçi virüs tarayıcısı, interneti kullanırken kullanıcı verilerinin ve cihazın tam koruması ve gizliliği sağlar. Trafik şifrelenir ve güvenli bir tünele yönlendirilir - ağ üzerinden iletildiğinde verilerinizin güvenliğini garanti eden özel bir teknoloji sayesinde bunu sağlar. VPN'yi etkinleştirdiğinizde, hedeflenen siteleri ziyaret ederken virüs saldırıları hakkında endişelenmenize gerek yoktur ve artık rahatça sörf yapmanızın önünde hiçbir engel olmayacaktır.
Bilgisayarınız için çoklu koruma sağlamak ve ağınızdaki siber güvenlik konusunda endişelenmemek için antivirüs yazılımı ile birlikte anonim bir mod oluşturmak için sanal bir özel ağ kullanın.
Telefonunuzu virüslerden nasıl korursunuz - güvenlik önlemleri
Akıllı telefonlar, masaüstü bilgisayarlara göre popülerlik ve üstünlük kazanıyor. Acil olarak önemli bilgiler bulmanız veya sosyal ağlarda iletişim kurmanız gerekiyorsa, bir spor kulübünde, kafede, alışveriş merkezinde ve diğer halka açık yerlerde Wi-Fi'ye bağlanmak özellikle uygundur. Bununla birlikte, buradaki iletişim, güvenliği olmayan bir tünel üzerinden gerçekleşir ve yetkisiz kişiler verilerinizi kolayca kesebilir ve bu da gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi önemli ölçüde azaltabilir.
VPN'ye bağlandığınızda, verilerin yetkisiz taraflardan gizlice aktarılabilmesi için güvenli bir bağlantı tüneli oluşturulur. Tüm dosyalar güvenli olacak ve bilgisayar korsanlığı veya hırsızlık riski olmayacaktır.
Planet VPN, verilerinizi aynı anda güvenli hale getirmek ve mobil cihazınızda antivirüs korumasına bakmak için eşsiz bir çözümdür. Internet'e anonim modda bağlanabiliyor ve aynı anda virüsleri ve bariz veya potansiyel tehditleri kontrol edebiliyor olacaksınız.
Bilgisayarınızdan, telefonunuzda virüs olup olmadığı nasıl kontrol edilir?
Akıllı telefonlar teknolojik olarak gelişmiş ve bilgisayarlardan üstün olsa da, sisteme ağdan kolayca nüfuz edebilen virüslere ve tehlikeli nesnelere karşı hala savunmasız kalırlar. Casus Yazılımlar ve Truva Atları, kullanıcı verilerini gizlice okuyabilir ve yasadışı faaliyetler için bilgisayar korsanlarına aktarabilir. Özellikle, kötü amaçlı nesneler şifreleri, erişim kodlarını, ödeme kartlarını ve e-posta adreslerini çalmayı amaçlamaktadır. Virüs bulaşmış bir cihaz daha yavaş çalışır ve trafik önemli ölçüde artar.
Planet VPN virüs tarayıcısı hızlı ve nitel kontrol yapmanıza izin verir - sadece akıllı telefonunuzu PC'nize bağlamanız yeterli olacaktır ve aşağıdaki yolları sırası ile takip ediniz:
USB kablosu ile PC ve akıllı telefon arasında bir bağlantı oluşturun ve ayarlar menüsünden MTP / birikim modunu seçin;
Dosyayı telefonunuzdan bilgisayarınıza kopyalayın ve tarama sayfasında tarayın.