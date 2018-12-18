Çevrimiçi ücretsiz virüs taraması - Dosya veya URL

Sitelere girdiğimizde, reklam banner'larını açtığımızda, ek iletişim kutularını tıkladığımızda, dosya ve arşiv indirdiğimizde ve daha birçok durumda, bilgisayar kullanıcılarına yönelik çok fazla tehdidin İnternet'te bizi beklediğini anlamamız gerekir. Bilgisayarınızda kötü amaçlı bir nesnenin ne zaman görüneceğini asla bilemezsiniz, özellikle de cihazınızda antivirüs koruması veya VPN etkin değilse.

Bugüne kadar, Internet sistemini tehdit eden ve dosya ya da bileşenlerin hacklenmesini kolaylaştıran bazı genel durumlar şu şekilde özetlenebilir:

Truva virüsleri;

Yükleme nesneleri.

DNS saldırıları ve bilgi sızıntıları;

Herhangi bir dosya indirmeden İnternet'te sörf yaparsanız, bu durumda büyük bir risk altındasınız, çünkü aşağıdaki nedenler nedeniyle güvenlik ihlali olasılığı oldukça yüksek olacaktır.