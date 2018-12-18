Linux için VPN'i indirin

Tüm Linux Aygıtları için Planet VPN'yi İndirin
Planet VPN, aşağıdakiler dahil olmak üzere herhangi bir Linux Platfrom’un altında çalışacaktır:
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Ubuntu
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CentOS
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Debian
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Fedora
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FreeBSD
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SuSe
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Raspbian
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Arch
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Linux Nane
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Elementary OS
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Lubuntu
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Gentoo
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Manjaro
Planet VPN, herhangi bir OpenVPN istemcisi ile uyumludur. OpenVPN yapılandırma dosyalarını indirmek ve kullanmak için Premium alın.
Müşterilerin neden Linux için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Torrentler
Planet VPN ile torrentleri isimsiz olarak kullanmanın tadını çıkarın
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Gizliliğinizi korur
Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 60'den fazla ülkemiz var
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi