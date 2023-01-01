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 PLANET VPN
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Dünya çapında güvenli free VPN sunucuları

1260+ VPN sunucusu · 60'dan fazla ülke · 5 kıtada

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Planet VPN sunucularının faydaları

Çeşitli sunucular

Planet VPN, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok VPN konumu sunar. 5 kıtada 60'ten fazla ülkedeki sunuculara zaten bağlantı sağlıyoruz. Ve burada bitmiyoruz.

Eksiksiz anonimlik

Güvenli şifreleme protokolleri tüm kullanıcı verilerini korur ve sanal ağ kendiliğinden çalışır. Ayrıca, Planet VPN hizmeti verilerinizi izlemez ve bağlantı günlükleri kaydedilmez.

Sınırsız bant genişliği

Planet VPN eklentisi, yetişkin içeriğiyle bölgenizde engellenen veya erişilemeyen siteler de dahil olmak üzere tüm sitelere erişmenizi sağlar.

Tüm cihazlarınız için Planet VPN uygulamaları

Windows, macOS, iOS, Android, Akıllı TV'ler, Linux, hatta yönlendiricilerde olsanız dahi global VPN sunucu ağımızın tadını çıkarabilirsiniz! Size sınırsız sunucu geçişi sunduğumuz için, IP adresinizi her zaman gizleyebilir ve dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz!

DNS ve IP sızıntısını önleme

Tüm DNS sunucularımız yüksek hızda çalışıyor ve DNS trafiğiniz uçtan uca şifreleme ile korunacak.

7/24 Destek

Tüm sorularınız için sitede çevrimiçi sohbet veya e-posta desteği

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Müşterilerin Planet VPN'i neden seçtiğini öğrenin

Sunucularımızın özellikleri

Güvenilir, Sınırsız ve Güvenli Sunucular

Şifrelenmiş sunucularımız, çevrimiçi etkinliklerinizi yaparken sınırsız olarak delinemez bir koruma katmanı ekler

Hızlı Sunucular

En iyi performans ve hız kombinasyonu için tasarlanmış en güçlü sunuculara bağlanın

Maskeleme Sunucusu

İnternette herhangi bir kısıtlamaya sahip bir ülkede yaşıyorsanız, hizmetimiz tam size göre! Tüm dünyada bulunan sunucularımızın IP adreslerini kullanın

Çoklu Protokoller

Siz adını koyun biz sunalım! Sunucularımız tüm güvenlik protokollerini (PPTP, OpenVPN, L2TP / IPSec, IKEv2 vb.) destekler

Hizmete Sunulmuş IP Sunucuları

Yalnızca ihtiyaçlarınız için seçilen bir sunucuda özel bir IP adresi sipariş edin. Yalnızca sizin tarafınızdan kullanılacak ve IP, diğer Planet VPN kullanıcıları tarafından da kullanılabilir

Yüksek Hızlı Akış Sunucuları

Arabelleğe alınmadan çevrimiçi içerik izlemek artık bir hayal değil. Sunucularımız çılgın akış hızları sunuyor

Tüm cihazlarınız için VPN uygulamaları

Planet VPN, her kullanıcı için çevrimiçi güvenlik sağlamak için sezgisel VPN uygulamaları sunar.

Planet VPN tüm cihazlarda çalışabilir, destekler

Windows macOS / OS X Linux Android iOS OpenVPN Router

Favori tarayıcılarınız için ücretsiz Planet VPN uzantıları

Chrome Firefox Edge Opera Yandex
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