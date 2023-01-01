Çeşitli sunucular
Planet VPN, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok VPN konumu sunar. 5 kıtada 60'ten fazla ülkedeki sunuculara zaten bağlantı sağlıyoruz. Ve burada bitmiyoruz.
Çeşitli sunucular
Planet VPN, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok VPN konumu sunar. 5 kıtada 60'ten fazla ülkedeki sunuculara zaten bağlantı sağlıyoruz. Ve burada bitmiyoruz.
Eksiksiz anonimlik
Güvenli şifreleme protokolleri tüm kullanıcı verilerini korur ve sanal ağ kendiliğinden çalışır. Ayrıca, Planet VPN hizmeti verilerinizi izlemez ve bağlantı günlükleri kaydedilmez.
Sınırsız bant genişliği
Planet VPN eklentisi, yetişkin içeriğiyle bölgenizde engellenen veya erişilemeyen siteler de dahil olmak üzere tüm sitelere erişmenizi sağlar.
Tüm cihazlarınız için Planet VPN uygulamaları
Windows, macOS, iOS, Android, Akıllı TV'ler, Linux, hatta yönlendiricilerde olsanız dahi global VPN sunucu ağımızın tadını çıkarabilirsiniz! Size sınırsız sunucu geçişi sunduğumuz için, IP adresinizi her zaman gizleyebilir ve dijital gizliliğinizi koruyabilirsiniz!
DNS ve IP sızıntısını önleme
Tüm DNS sunucularımız yüksek hızda çalışıyor ve DNS trafiğiniz uçtan uca şifreleme ile korunacak.
7/24 Destek
Tüm sorularınız için sitede çevrimiçi sohbet veya e-posta desteği
Güvenilir, Sınırsız ve Güvenli Sunucular
Şifrelenmiş sunucularımız, çevrimiçi etkinliklerinizi yaparken sınırsız olarak delinemez bir koruma katmanı ekler
Hızlı Sunucular
En iyi performans ve hız kombinasyonu için tasarlanmış en güçlü sunuculara bağlanın
Maskeleme Sunucusu
İnternette herhangi bir kısıtlamaya sahip bir ülkede yaşıyorsanız, hizmetimiz tam size göre! Tüm dünyada bulunan sunucularımızın IP adreslerini kullanın
Çoklu Protokoller
Siz adını koyun biz sunalım! Sunucularımız tüm güvenlik protokollerini (PPTP, OpenVPN, L2TP / IPSec, IKEv2 vb.) destekler
Hizmete Sunulmuş IP Sunucuları
Yalnızca ihtiyaçlarınız için seçilen bir sunucuda özel bir IP adresi sipariş edin. Yalnızca sizin tarafınızdan kullanılacak ve IP, diğer Planet VPN kullanıcıları tarafından da kullanılabilir
Yüksek Hızlı Akış Sunucuları
Arabelleğe alınmadan çevrimiçi içerik izlemek artık bir hayal değil. Sunucularımız çılgın akış hızları sunuyor
Planet VPN, her kullanıcı için çevrimiçi güvenlik sağlamak için sezgisel VPN uygulamaları sunar.