Велика мережа серверів
Planet VPN пропонує різноманіть VPN-локацій на вибір. Ми вже забеспечуємо підключення до серверів в більш ніж 60 країнах, на 5 континентах. Проте, на цьому ми не зупиняємось.
Велика мережа серверів
Planet VPN пропонує різноманіть VPN-локацій на вибір. Ми вже забеспечуємо підключення до серверів в більш ніж 60 країнах, на 5 континентах. Проте, на цьому ми не зупиняємось.
Повна анонимність
Усі дані користувачів захищено надійними протоколами шифрування та, власне, функціями віртуальної мережі. Крім того, сервіс Planet VPN не відслідковує Ваші особисті дані, запис підключень не ведеться
Необмежена пропускна здатність
Завдяки Planet VPN plugin, Вам відкрито доступ до всіх сайтів, у тому числі до тих, що є заблокованими або ж недоступними в Вашому регіоні, до ресурсів з контентом для дорослих
Працює на усіх платформах
Насолоджуйтесь усіма можливостями нашої глобальної мережі VPN, чи то на Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux або ж на роутер! Одже, оскількі ми пропонуємо Вам необмежене підключення між серверами, Ви завжди зможете сховати свою IP-адресу та захистити свою цифрову конфіденційність
Захист від DNS - та IP витіків
Усі наші DNS сервери працюють на високій швидкості, а Ваш DNS трафік буде захищено end-to-end шифруванням
Підтримка 24/7
Онлайн чат на сайті, або ж лист на електрону пошту стосовно всіх питань, що є цікавими для Вас
Надійні та безпечні сервери, без обмежень трафіку
Наши захіщені сервери забеспечують надійний рівень захисту, без обмежень по трафіку
Швидкі сервери
Сучасне обладнання дозволяє серверам демонструвати оптимальне поєднання продуктивності та швидкості
Маскуючі сервери
Якщо Ви живете в країні, де діють будь-які обмеження для мережі интернет, то наш сервіс - саме для Вас! Використовуйте IP-адреси наших серверів, що розташовани по всюому світу
Підтримуємо всі основні протоколи VPN
На наших серверах підтримуються всі протоколи безпеки (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2)
Сервери для виділених IP
Замовте виділену IP-адресу на сервері, який підібрано виключно для вашіх потреб. Його буде те використовувать лише Ви, та IP не буде доступним у списку для решти користувачів Planet VPN
Високошвидкісні сервери для сервісів потокового мовлення
Перегляд медіа-контенту онлайн, без буферізації - це вже реальністью Наши сервери пропонують високу потокову швидкість передачі
Для забезпечення онлайн-безпеки кожного користувача Planet VPN пропонує додатки VPN, що є інтуітивно зрозумілими.