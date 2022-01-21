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Найкращі безкоштовні VPN та проксі-сервери по всьому світу

5 безкоштовних безлімітних локацій

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Франція
Франція
Німеччина
Німеччина
Нідерланди
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Великобританія
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США
США

Переваги безкоштовних серверів Planet VPN

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5 серверів на вибір

Planet VPN пропонує 5 безкоштовних локацій для всіх. Вони не мають обмежень на час, трафік або використання даних, а швидкість не поступається швидкості на платних серверах.

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Гарантована конфіденційність

Використовувані протоколи шифрування гарантують безпеку всіх даних користувача та функцій віртуальної мережі. Крім того, сервіс Planet VPN не відстежує ваші дані і не зберігає логів з'єднань, надаючи пріоритет конфіденційності користувачів.

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Ніяких обмежень на використання даних

Плагін Planet VPN дозволяє вільно відвідувати будь-які веб-сайти, включаючи ті, які зазвичай недоступні у вашій місцевості, наприклад, із вмістом для дорослих.

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Planet VPN пропонує додатки, сумісні з усіма вашими пристроями.

Ви маєте доступ до мережі з 5 безкоштовних VPN-серверів незалежно від того, чи використовуєте ви Windows, macOS, iOS, Android, Smart TV, Linux або роутери! Крім того, завдяки необмеженій кількості серверів ви можете постійно приховувати свою IP-адресу та захищати конфіденційність в Інтернеті.

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Захист від DNS - та IP витіків

Наші DNS-сервери працюють на високій швидкості, гарантуючи, що ваш DNS-трафік залишається захищеним завдяки наскрізному шифруванню.

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Підтримка клієнтів 24/7

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Ключові особливості наших серверів

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Надійні, безмежні та захищені сервери

Наші безпечні сервери забезпечують надійний рівень захисту для всіх ваших дій в Інтернеті без обмежень.

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Швидкі сервери

Підключайтеся до сучасних серверів, створених для забезпечення ідеального поєднання ефективності та швидкості.

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Маскуючі сервери

Наша послуга призначена для посилення конфіденційності та безпеки в Інтернеті, що робить її незамінною для міжнародних подорожей. Використовуйте наші сервери для захисту вашої IP-адреси та забезпечення анонімності під час роботи в Інтернеті за кордоном.

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Різноманітність протоколів

Незалежно від того, який протокол безпеки вам потрібен, ми вас забезпечимо. Наші сервери сумісні з усіма стандартами шифрування, включаючи PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2 та інші.

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Ексклюзивні IP-сервери

Наші сервери мають надійне з'єднання, що забезпечує безперебійний доступ до широкого спектру ігрових і потокових сервісів. Насолоджуйтеся безперебійною роботою на різних платформах завдяки нашій комплексній підтримці.

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Блискавична швидкість

Дивіться улюблені шоу та фільми на таких платформах, як Netflix, Hulu та Disney+, а також насолоджуйтеся безперебійними можливостями торрент-трансляцій на наших серверах.

VPN-додатки для всіх пристроїв

Planet VPN створює інтуїтивно зрозумілі VPN- додатки зі зручним інтерфейсом, що гарантують безпеку в Інтернеті для всіх користувачів.

Planet VPN працює на всіх пристроях

Windows macOS / OS X Linux Android iOS OpenVPN Router

Безкоштовні додатки для усіх Ваших улуюлених браузерів

Chrome Firefox Edge Opera Yandex
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