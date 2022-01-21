5 серверів на вибір
Planet VPN пропонує 5 безкоштовних локацій для всіх. Вони не мають обмежень на час, трафік або використання даних, а швидкість не поступається швидкості на платних серверах.
5 серверів на вибір
Planet VPN пропонує 5 безкоштовних локацій для всіх. Вони не мають обмежень на час, трафік або використання даних, а швидкість не поступається швидкості на платних серверах.
Гарантована конфіденційність
Використовувані протоколи шифрування гарантують безпеку всіх даних користувача та функцій віртуальної мережі. Крім того, сервіс Planet VPN не відстежує ваші дані і не зберігає логів з'єднань, надаючи пріоритет конфіденційності користувачів.
Ніяких обмежень на використання даних
Плагін Planet VPN дозволяє вільно відвідувати будь-які веб-сайти, включаючи ті, які зазвичай недоступні у вашій місцевості, наприклад, із вмістом для дорослих.
Planet VPN пропонує додатки, сумісні з усіма вашими пристроями.
Ви маєте доступ до мережі з 5 безкоштовних VPN-серверів незалежно від того, чи використовуєте ви Windows, macOS, iOS, Android, Smart TV, Linux або роутери! Крім того, завдяки необмеженій кількості серверів ви можете постійно приховувати свою IP-адресу та захищати конфіденційність в Інтернеті.
Захист від DNS - та IP витіків
Наші DNS-сервери працюють на високій швидкості, гарантуючи, що ваш DNS-трафік залишається захищеним завдяки наскрізному шифруванню.
Підтримка клієнтів 24/7
Онлайн-чат на сайті або електронна пошта для будь-яких питань
Надійні, безмежні та захищені сервери
Наші безпечні сервери забезпечують надійний рівень захисту для всіх ваших дій в Інтернеті без обмежень.
Швидкі сервери
Підключайтеся до сучасних серверів, створених для забезпечення ідеального поєднання ефективності та швидкості.
Маскуючі сервери
Наша послуга призначена для посилення конфіденційності та безпеки в Інтернеті, що робить її незамінною для міжнародних подорожей. Використовуйте наші сервери для захисту вашої IP-адреси та забезпечення анонімності під час роботи в Інтернеті за кордоном.
Різноманітність протоколів
Незалежно від того, який протокол безпеки вам потрібен, ми вас забезпечимо. Наші сервери сумісні з усіма стандартами шифрування, включаючи PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2 та інші.
Ексклюзивні IP-сервери
Наші сервери мають надійне з'єднання, що забезпечує безперебійний доступ до широкого спектру ігрових і потокових сервісів. Насолоджуйтеся безперебійною роботою на різних платформах завдяки нашій комплексній підтримці.
Блискавична швидкість
Дивіться улюблені шоу та фільми на таких платформах, як Netflix, Hulu та Disney+, а також насолоджуйтеся безперебійними можливостями торрент-трансляцій на наших серверах.
Planet VPN створює інтуїтивно зрозумілі VPN- додатки зі зручним інтерфейсом, що гарантують безпеку в Інтернеті для всіх користувачів.