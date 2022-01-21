Planet VPN пропонує додатки, сумісні з усіма вашими пристроями.

Ви маєте доступ до мережі з 5 безкоштовних VPN-серверів незалежно від того, чи використовуєте ви Windows, macOS, iOS, Android, Smart TV, Linux або роутери! Крім того, завдяки необмеженій кількості серверів ви можете постійно приховувати свою IP-адресу та захищати конфіденційність в Інтернеті.