Безкоштовно завантажити VPN для Chrome - надійний впн і proxy

Захист

100% безпечне з'єднання Доступ до приватних даних користувачам, які зберігаються в пам'яті ПК або мобільного пристрою, захищені і приховані від сторонніх осіб. З ВПН для Chrome вам гарантується повна безпека, щоб комфортно і анонімно працювати в мережі Інтернет

Приховує ваш трафік Завдяки зміні реального IP на адресу сервера, розташованого в іншій країні, ніхто не зможе за вами стежити і дізнатися ваше географічне положення. Трафік приховується не тільки від чужих очей зловмисників, але навіть від вашого провайдера