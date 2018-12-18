Безкоштовно завантажити VPN для Chrome - надійний впн і proxy

Planet VPN - Краще VPN розширення для Google Chrome
Конфіденційність
Анонімний перегляд
Кожен користувач отримує вільний доступ до всіх веб-ресурсів, зокрема, може відвідувати недоступні або заблоковані сайти. Завдяки кращому ВПН для Chrome, ваш реальний IP-адресу ніхто не бачить, дотримується повна конфіденційність і анонімність, оскільки IP змінюється на адресу іншої країни через доступний сервер підключення
Доступ до будь-якого веб-сайту
Безкоштовний ВПН для Chrome знімає обмеження з соціальних мереж, регіональних сайтів, ресурсів, призначених тільки для дорослих. Ви зможете відвідати будь-який сайт, який вам потрібен, і ніхто не буде стежити за вашими діями
Стабільне з'єднання
Chrome VPN plugin має безліч серверів для підключення, розташованих практично на всіх материках, що свідчить про безперебійне з'єднанні і можливості організувати якісний потік даних
Захист
100% безпечне з'єднання
Доступ до приватних даних користувачам, які зберігаються в пам'яті ПК або мобільного пристрою, захищені і приховані від сторонніх осіб. З ВПН для Chrome вам гарантується повна безпека, щоб комфортно і анонімно працювати в мережі Інтернет
Приховує ваш трафік
Завдяки зміні реального IP на адресу сервера, розташованого в іншій країні, ніхто не зможе за вами стежити і дізнатися ваше географічне положення. Трафік приховується не тільки від чужих очей зловмисників, але навіть від вашого провайдера
Безпечний Wi-Fi
Якщо ви підключаєтеся до громадської мережі Wi-Fi в кафе, в торговому центрі або будь-якому іншому місці, браузер з ВПН подбає про те, щоб відфільтрувати всі шкідливі і потенційно небезпечні сайти і надати вам тільки надійний і захищений серфінг в мережі
Захист
Шифрування даних
Завдяки використанню ефективних протоколів шифрування стає можливим захистити трафік користувача і приховати його від сторонніх осіб. VPN розширення для Сhrome дозволяє приховати всю історію пошуку, а також забезпечити повну анонімність в Інтернеті
Повсюдний захист
Доступний захист на всіх пристроях, якими ви користуєтеся. Ви можете встановити ВПН на Chrome на ПК або ноутбуці, та використовувати свій аккаунт на декількох пристроях водночас
Запобігання спостереження
Технології шифрування дозволяють захистити всі особисті дані і файли користувача, ризик спостереження або стеження за вашими діями зводиться до нуля
3 простих кроки для безкоштовного встановлення Planet VPN для Chrome
Чому варто завантажити краще безкоштовне VPN розширення для Chrome - Planet VPN?
Безліч VPN-локацій
Підключіть VPN Chrome розширення і вибирайте будь-який сервер із запропонованих в списку. Ви зможете змінити свій реальний адресу на IP США, Канади, Австралії, Індії та інших країн, щоб отримувати доступ до регіонального контенту
Повна конфіденційність
Завантаживши безкоштовно VPN Chrome для комп'ютера, вам гарантований захист призначених для користувача даних за рахунок застосування надійних протоколів шифрування і самого функціоналу сервісу
Висока надійність і безпека з'єднання
Сервіс забезпечує анонімність в мережі, а також повну захищеність особистих даних від провайдера і сторонніх осіб
Наднадійне шифрування
ВПН для Chrome оснащений ефективними протоколами шифрування, щоб захистити і приховати трафік, а також забезпечити надійність особистих даних користувача
Необмежена пропускна здатність
Завдяки Chrome VPN plugin вам відкритий доступ до всіх сайтів, в тому числі тим, які заблоковані або не працювати у вашому регіоні, до ресурсів з дорослим контентом
Миттєвий доступ до ваших улюблених веб-сайтів
Досить завантажити ВПН на Chrome, щоб отримати доступ до будь-яких веб-ресурсів, в тому числі до заблокованих або регіональним
Прямі ефіри і стрімінг трансляцій
Прямо в мережі ви зможете брати участь в прямих ефірах або самі їх організовувати без ризику збою трансляції, то ж саме стосується стрімінга - браузер з ВПН гарантує якісний і безперебійний потік даних
Сумісність з будь-яким пристроєм
Ви можете встановити ВПН на Chrome для компьютера адо ноутбука, всі ваші гаджети будуть надійно захищені
Блискавична швидкість
Сервіс допомагає задовольнити всі потреби клієнтів, тому при скачуванні фільмів, музики або онлайн-ігор ніколи не буде збоїв або гальмування
Пiдтримка 24/7
VPN плагін для Google Chrome має підтримку для користувачів і ви можете звертатися до фахівців для вирішення будь-якого питання
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Chrome такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Найбільш популярні питання про кращій VPN для Google Chrome
Який безкоштовний VPN краще для Chrome?
Сервіс Planet VPN можна назвати одним з кращих на сьогоднішній день, серед тих, де користувач отримує високоякісні та ефективні послуги використання віртуальної приватної мережі на будь-якому комп'ютерному або мобільному пристрої. Користувачеві доступний безкоштовний ВПН для Chrome, який гарантує повну конфіденційність і захист даних, а також вільний доступ до всіх сайтів, знімає всі обмеження і дозволяє обійти блокування. З Сhrome VPN plugin ваш ПК або смартфон захищені від несанкціонованого доступу, ви можете серфить в Інтернеті анонімно і ніхто не зможе відстежувати реальний IP.
Як завантажити VPN на Chrome?
Щоб завантажити ВПН на Chrome, ви можете відвідати офіційний інтернет-магазин Chrome і скористатися прямим посиланням для скачування розширення. Процес займає лічені хвилини. Лише дійте за інструкцією
Як змінити VPN в Chrome?
Коли ваше VPN Chrome розширення вже працює, вам необхідно вибрати в списку запропонованих серверів різних країн будь-який зручний варіант для підключення. Вибрали - приєдналися. Якщо бажаєте змінити країну VPN, відключіться від попереднього з'єднання і підключіться до нового.
Як встановити VPN в Chrome?
Щоб встановити ВПН для Chrome, виконайте наступне:
- зайти в меню налаштувань браузера;
- вибрати розділ Додатково;
- клацнути на Розширення;
- в пошуковому рядку ввести Planet VPN;
- скачати VPN розширення Firefox і додати в панель;
- клацнути на іконку розширення в панелі браузера;
- зареєструвати аккаунт (за бажанням);
- вибрати сервер для підключення;
- підтвердити з'єднання, натиснувши кнопку "Підключитися"
- для відключення натисніть "Вимкнути".
Як включити ВПН в Chrome на телефоні?
У мобільній версії - на смартфоні або планшеті, установка розширень не підтримується. Для використання VPN на мобільних пристроях, скористайтеся додатками Planet VPN для iOs та Android.