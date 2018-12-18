Завантажити VPN
ua
PLANET VPN

Налаштуйте VPN на Wi Fi роутер

Саме надійне і безпечне VPN-рішення для маршрутизаторів

  • Максимальна швидкість і доступ до BitTorrent
  • Необмежений доступ до будь-яких сайтів
  • Анонімний і безпечний серфінг
  • Гарантія повного повернення коштів протягом 30 днів
heading
heading
heading
heading

3 простих кроки для встановлення VPN на ваш роутер

1. Увійти до системи
Створіть логін і пароль для з'єднання з роутером
    2. Обрати країну
    Виберіть бажану країну для підключення на завантаженій сторінці, щоб отримати L2TP-сервер або IP адресу
      3. Оновити
      Оновити конфігурацію вашого маршрутизатора з цими даними
        Завантажити безкоштовно

        Planet VPN буде працювати з роутерами:

        Підключіть ваш:

        • Asus
        • D-link
        • DD-WRT
        • Netduma
        • Sabai
        • Tomato
        • TP-Link
        • Xiaomi
        • Tenda
        • Mikrotik
        • ZyXEL
        • Huawei
        • Keenetic

        Якщо на вашому роутері є вбудоване програмне забезпечення, можливо буде потрібно його оновлення

        home network

        Дізнайтесь, чому клієнтам подобається найкраще VPN розширення для роутера - Planet VPN

        Петро Васильців
        Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Олександр Ґудзь
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Павло Кримов
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
        Завантажити безкоштовно

        Ключові переваги Planet VPN для Windows

        Найшвидший
        Найшвидший
        Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Торенти
        Торенти
        Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Надійне шифрування
        Надійне шифрування
        Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
        Завантажити безкоштовно