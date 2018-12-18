Налаштуйте VPN на Wi Fi роутер

3 простих кроки для встановлення VPN на ваш роутер
Planet VPN буде працювати з роутерами:
Підключіть ваш:
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Asus
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D-link
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DD-WRT
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Netduma
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Sabai
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Tomato
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TP-Link
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Xiaomi
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Tenda
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Mikrotik
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ZyXEL
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Huawei
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Keenetic
Якщо на вашому роутері є вбудоване програмне забезпечення, можливо буде потрібно його оновлення
Дізнайтесь, чому клієнтам подобається найкраще VPN розширення для роутера - Planet VPN
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Ключові переваги Planet VPN для Windows
Найшвидший
Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
Торенти
Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
Анонімний
Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
Надійне шифрування
Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
Широка мережа
Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
Технічна підтримка
Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань