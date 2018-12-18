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PLANET VPN

Завантажте безпечні налаштування серверів для OpenVPN

Найнадійніший і безпечний VPN-сервер для OpenVPN

  • Максимальна швидкість і доступ до BitTorrent
  • Необмежений доступ до будь-яких сайтів
  • Анонімний і безпечний серфінг
  • Гарантія повного повернення коштів протягом 30 днів
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3 простих кроки для встановлення OpenVPN c нашими налаштуваннями

1. Обрати країну
Виберіть бажану для підключення країну
    2. Завантаження
    Завантажте файл конфігурації
      3. Налаштування
      Імпортуйте файл з налаштуваннями в ваш OpenVPN Client і підключіться до VPN
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        Planet VPN підтримується будь-яким клієнтом OpenVPN. Купуйте Premium, щоб завантажити та використовувати файли конфігурації OpenVPN.
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        Дізнайтеся, чому клієнтам подобається найкраще VPN-розширення OpenVPN - Planet VPN

        Петро Васильців
        Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Олександр Ґудзь
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Павло Кримов
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
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        Ключові переваги Planet VPN для OpenVPN

        Найшвидший
        Найшвидший
        Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Торенти
        Торенти
        Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Захист ваших даних
        Захист ваших даних
        Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
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