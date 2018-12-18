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PLANET VPN

Загрузите безопасные настройки серверов для OpenVPN

Самый надёжный и безопасный VPN-сервер для OpenVPN

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Неограниченный доступ к любым сайтам
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней
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3 простых шага для установки OpenVPN c нашими настройками

1. Выбрать страну
Выберите предпочитаемую для подключения страну
    2. Загрузка
    Загрузите файл конфигурации
      3. Настройка
      Импортируйте файл с настройками в ваш OpenVPN Client и подключитесь к VPN
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        Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
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        Ключевые преимущества Planet VPN для OpenVPN

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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