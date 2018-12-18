Скачать VPN для Mac OS

3 простых шага для установки Planet VPN
1. Скачать
Скачайте приложение VPN для Mac
2. Авторизоваться
Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
3. Подключиться
Выберите сервер и подключитесь к VPN
Скачайте Planet VPN для всех Mac устройств
Planet VPN будет работать под любым Mac, включая:
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Mac OS
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MacBook Air
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MacBook Pro 17
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 14
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MacBook Pro 13
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MacBook Pro 15
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MacBook Pro 12
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OS X 10.11 El Capitan
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macOS 10.12 Sierra
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macOS 10.13 High Sierra
Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Mac так популярен среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
Ключевые преимущества Planet VPN для Mac:
Самый быстрый
Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам