Реальный IP-адрес – как его узнать и скрыть от потенциальных угроз
С помощью сервиса Planet VPN вы можете узнать свой IP адрес, а также сделать так, чтобы он стал невидимым для других пользователей.
Виртуальная частная сеть – это уникальная технология, позволяющая скрывать пользовательский адрес, тем самым обеспечивать защиту юзеру от рисков проникновения посторонних лиц в файлы и компьютер. При подключении VPN в сети будет высвечиваться не ваш IP, а тот, который соответствует серверу соединения (например, это может быть американский, британский, австралийский и любой другой). Таким образом, все участники веб-пространства будут видеть вас, как будто вы находитесь в стране сервера, а ваше реальное местоположение будет скрыто от посторонних глаз.
Когда вы подключаетесь к сервису Planet VPN, все данные для последующей передачи будут попадать в зашифрованный и защищенный туннель, который скрывает от посторонних глаз и даже от провайдера, таким образом, исключается слежка за вашими действиями в Интернете. Также вы сможете IP адрес проверить, используя дополнительные опции сервиса. Достаточно включить VPN и это сразу позволит скрыть ваш IP-адрес – в сети будет отображаться, что вы находитесь в Индии или Франции, в любой другой стране в зависимости от выбранного сервера подключения.
Пользуясь услугами сервиса Planet VPN, каждому пользователю открываются такие преимущества:
- скрывается IP от посторонних субъектов (реальное местоположение IP никто не увидит).
- шифруется трафик и гарантируется безопасность во время Интернет-соединения и последующего серфинга в сети.
- вы можете комфортно и оперативно переключаться между виртуальными локациями (серверами), чтобы иметь безопасный и полный доступ к интернет в различных странах
Зачем требуется IP-адрес?
IP выступает в роли адреса Интернет-протокола, таким образом, является уникальной цифровой комбинацией, назначаемой каждому компьютерному или мобильному устройству, которое имеет доступ к сети и возможность Интернет-соединения.
Сегодня используются две версии протоколов IPv4 и IPv6, каждая из них сочетает в себе конкретный набор функций идентификации и адресного назначения.
Если говорить о последней, то она известна с 1995-го года, и была создана как превентивная мера для обеспечения необходимого количества адресов в будущем.
Особенности публичного IP для интернет-пользователей
Чтобы ПК или гаджет подключился к Интернету, нужен инструмент идентификации, своеобразного распознавания устройства и коммуницирования с сервером (определение IP адреса). Им выступает именно публичный IP-адрес, который позволяет устройствам и серверам находить друг друга и совершать информационный обмен между собой.
Такой принцип взаимодействия можно сравнить с почтовой перепиской или подпиской на журнал. Например, вы подписались на серию журналов в издательстве и указываете свои данные адресной доставки – куда курьеру требуется привезти товар. Если сотрудник не будет знать адрес, он не сможет выполнить заказ, следовательно, вы не получите желаемые журналы.
Аналогично и с Интернетом – проверка IP адреса помогает найти получателя, установить с ним связь и отправить целевую информацию.
Какие меры безопасности важны для защиты IP-адреса
Без задействования виртуальной частной сети повышается риск того, что посторонние лица могут следить за вами и даже перехватывать приватные данные, которые вы передаете в Интернете. Наши провайдеры всегда фиксируют все совершаемые вами действия и процессы, чтобы анализировать и в дальнейшем, например, ограничивать вашу активность или посещение конкретных сайтов, выдачи сайтов с более дорогостоящими услугами.
Не забывайте о том, что всегда сохраняется угроза со стороны хакеров и киберпреступников, несанкционированной слежки, когда вы пользуетесь Интернетом через публичные точки Wi-Fi в кафе, спортивном клубе, торговом центре, парке и т.д.
С Planet VPN больше не стоит бояться угроз, что кто-то может узнать мой IP, ведь ваш серфинг в сети станет анонимным, никто не сможет отслеживать ваши действия и видеть реальный адрес. Это гарантия безопасности и защиты своей приватности.
Как злоумышленники могут воспользоваться вашим IP
Публичный IP отвечает за определение о географическом расположении пользователя, причем указывается не просто страна, а город и даже почтовый индекс.
Чем больше сайтов вы посещаете (например, совершаете онлайн-покупки, читаете тематические статьи, смотрите новости или фильмы), тем больше данных будет считываться с пользователей на основании его запросов, поисковых фраз, просмотренных товаров, совершенных покупок и т.д. Если все собранные через геолокацию IP, куки, трекеры детали объединить в целую картину, то формируется цифровой пользовательский портрет – его используют маркетологи, чтобы предлагать вам целевую рекламу.
Иногда информация может быть разбита на кусочки, также она считывается и посредством соцсетей. Все полученные материалы позволяют задать критерии для отображения рекламы, которая направлена на то, чтобы заинтересовать вас в похожих товарах и услугах.
У провайдеров всегда имеется расширенный доступ к информации о пользователях, можно сказать, что он знает о вас почти все, в том числе может проверить IP адрес. И все потому, что вы обслуживаетесь у него и пользуетесь его услугами Интернета.
Австралийским и британским провайдерам в обязательном порядке необходимо записывать все действия своих клиентов и передавать в государственные контрольные учреждения. В других странах также действуют свои ограничения. Если вы посещаете сайт, защищенный протоколом HTTPS, провайдер будет видеть все незашифрованные страницы, на которых вы оставляете свои цифровые следы.
Но выход есть – использовать Planet VPN, чтобы узнать ip свой, и серфить в анонимном режиме, чтобы никто больше не следил и не считывал ваши данные.
Сервис Planet VPN для обеспечения конфиденциальности
Planet VPN сохраняет вашу свободу и при этом гарантирует полную безопасность в Интернет-пространстве. В функционале вы сможете проверить свой IP и скрыть его от посторонних глаз.
Технологии Planet VPN совершенствуются и адаптируются под потребности клиентов. Сегодня сервис охватывает большое количество серверов на всех континентах мира, что позволяет вам выбирать точки подключения под свои потребности и нужды. Находясь в Украине, вы можете подключить к китайскому или канадскому серверу и пользоваться региональным контентом. Если вы уезжаете за границу, ничто не мешает подключаться анонимно через другой сервер, если того требует ваша работа или личные интересы.
Исключена регистрация подключений и просмотров веб-ресурсов, следовательно, не будет и ее сохранения – это важно, чтобы ваши действия никто не отслеживал и не смог считывать данные. Трафик шифруется и направляется в защищенный туннель, а скорость подключения всегда остается стабильной.