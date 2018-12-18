С помощью сервиса Planet VPN вы можете узнать свой IP адрес, а также сделать так, чтобы он стал невидимым для других пользователей.

Виртуальная частная сеть – это уникальная технология, позволяющая скрывать пользовательский адрес, тем самым обеспечивать защиту юзеру от рисков проникновения посторонних лиц в файлы и компьютер. При подключении VPN в сети будет высвечиваться не ваш IP, а тот, который соответствует серверу соединения (например, это может быть американский, британский, австралийский и любой другой). Таким образом, все участники веб-пространства будут видеть вас, как будто вы находитесь в стране сервера, а ваше реальное местоположение будет скрыто от посторонних глаз.

Когда вы подключаетесь к сервису Planet VPN, все данные для последующей передачи будут попадать в зашифрованный и защищенный туннель, который скрывает от посторонних глаз и даже от провайдера, таким образом, исключается слежка за вашими действиями в Интернете. Также вы сможете IP адрес проверить, используя дополнительные опции сервиса. Достаточно включить VPN и это сразу позволит скрыть ваш IP-адрес – в сети будет отображаться, что вы находитесь в Индии или Франции, в любой другой стране в зависимости от выбранного сервера подключения.