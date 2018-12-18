Бесплатно скачать VPN для Chrome - надежный впн и proxy

Planet VPN - Лучшее VPN расширение для Google Chrome
Конфиденциальность
Анонимный просмотр
Каждый пользователь получает свободный доступ ко всем веб-ресурсам,может посещать абсолютно все сайты. Благодаря лучшему ВПН для Chrome, ваш реальный IP-адрес никто не видит, соблюдается полная конфиденциальность и анонимность, поскольку IP изменяется на адрес другой страны через доступный сервер подключения
Доступ к любому веб-сайту
Бесплатный ВПН для Chrome снимает ограничения с социальных сетей, региональных сайтов, ресурсов, предназначенных только для взрослых. Вы сможете посетить любой сайт, который вам нужен, и никто не будет следить за вашими действиями
Стабильное соединение
Chrome VPN plugin имеет множество серверов для подключения, расположенных практически на всех материках, что свидетельствует о бесперебойном соединении и возможности организовать качественный поток данных
Защита
100% безопасное соединение
Доступ к приватным данным пользователям, которые хранятся в памяти ПК или мобильного устройства, защищены и скрыты от посторонних лиц. С ВПН для Chrome вам гарантируется полная безопасность, чтобы комфортно и анонимно работать в сети Интернет
Прячет ваш трафик
Благодаря смене реального IP на адрес сервера, расположенного в другой стране, никто не сможет за вами следить и узнать ваше географическое положение. Трафик скрывается не только от чужих глаз злоумышленников, но даже от вашего провайдера
Безопасный Wi-Fi
Если вы подключаетесь к общественной сети Wi-Fi в кафе, в торговом центре или любом другом месте, браузер с ВПН позаботится о том, чтобы отфильтровать все вредоносные и потенциально опасные сайты и предоставить вам только надежный и защищенный серфинг в сети
Защита
Шифрование данных
Благодаря использованию эффективных протоколов шифрования удается защитить трафик пользователя и скрыть его от посторонних лиц. VPN расширение для Сhrome позволяет скрыть всю историю поиска, а также обеспечить полную анонимность в Интернете
Повсеместная защита
Доступная защита на всех устройствах, которыми вы пользуетесь. Вы можете установить ВПН на Chrome на ПК и на ноутбуке, и использовать свой аккаунт одновременно на нескольких устройствах
Предотвращение наблюдения
Технологии шифрования позволяют защитить все личные данные и файлы пользователя, риск наблюдения или слежки за вашими действиями сводится к нулю
3 простых шага для установки Planet VPN для Chrome бесплатно
Почему стоит скачать лучшее бесплатное VPN расширение для Chrome - Planet VPN?
Множество VPN-локаций
Подключите VPN Chrome расширение и выбирайте любой сервер из предложенных в списке. Вы сможете изменить свой реальный адрес на IP США, Канады, Австралии, Индии и других стран, чтобы получать доступ к региональному контенту
Полная конфиденциальность
Скачав бесплатно VPN Chrome для компьютера, вам гарантированная защита пользовательских данных за счет применения надежных протоколов шифрования и самого функционала сервиса
Высокая надежность и безопасность соединения
Сервис обеспечивает анонимность в сети, а также полную защищенность личных данных от провайдера и посторонних лиц
Сверхнадежное шифрование
ВПН для Chrome оснащен эффективными протоколами шифрования, чтобы защитить и скрыть трафик, а также обеспечить надежность личным данным пользователя
Неограниченная пропускная способность
Благодаря Chrome VPN plugin вам открыт доступ ко всем сайтам, в том числе к ресурсам со взрослым контентом
Мгновенный доступ к вашим любимым веб-сайтам
Достаточно скачать ВПН на Chrome, чтобы получить доступ к любым веб-ресурсам, в том числе к заблокированным или региональным
Прямые эфиры и стриминг трансляций
Прямо в сети вы сможете принимать участие в прямых эфирах или сами их организовывать без риска сбоя трансляции, то же самое касается стриминга – браузер с ВПН гарантирует качественный и бесперебойный поток данных
Совместимость с любым устройством
Вы можете установить ВПН на Chrome для компьютера или ноутбука, все ваши гаджеты будут надежно защищены
Молниеносная скорость
Сервис помогает удовлетворить все потребности клиентов, поэтому при скачивании фильмов, музыки или онлайн-игр никогда не будет сбоев или торможения
Поддержка 24/7
VPN плагин для Google Chrome имеет поддержку для пользователей и вы можете обращаться к специалистам для решения любого вопроса
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Chrome так популярен среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
Наиболее популярные вопросы о лучшем VPN для Google Chrome
Какой бесплатный VPN лучше для Chrome?
Сервис Planet VPN можно назвать одним из лучших на сегодняшний день, с которым вы получаете высококачественные и эффективные услуги использования виртуальной частной сети на любом компьютерном или мобильном устройстве. Пользователю доступен бесплатный ВПН для Chrome, который гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных, а также свободный доступ ко всем сайтам, снимает все ограничения и позволяет обойти блокировки. С Сhrome VPN plugin ваш ПК или смартфон защищены от несанкционированного доступа, вы можете серфить в Интернете анонимно и никто не сможет отслеживать реальный IP.
Как скачать VPN на Chrome?
Чтобы скачать ВПН на Chrome, вы можете посетить официальный интернет-магазин Chrome и воспользоваться прямой ссылкой для скачивания расширения. Процесс занимает считанные минуты, следуйте инструкции.
Как изменить VPN в Chrome?
Когда ваше VPN Chrome расширение уже работает, вам необходимо выбрать в списке предложенных серверов разных стран любой удобный вариант для подключения. Выбрали – подсоединились. Если желаете сменить страну VPN, отключитесь от предыдущего соединения и подключитесь к новому.
Как установить VPN в Chrome?
Чтобы установить ВПН для Chrome, следуйте таким действиям:
- зайти в меню настроек браузера;
- выбрать раздел Дополнительно;
- кликнуть на Расширения;
- в поисковой строке ввести Planet VPN;
- скачать VPN плагин для Google Chrome и добавить в панель;
- кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
- зарегистрировать аккаунт (по желанию);
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
- для отключения нажмите "Отключиться"
Как включить ВПН в Chrome на телефоне?
В мобильной версии – на смартфоне или планшете, установка расширений не поддерживается. Для использования VPN на мобильных устройствах, воспользуйтесь приложениями Planet VPN для iOs и Android.