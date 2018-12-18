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PLANET VPN

Скачать VPN для Linux

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD and SuSe

  • Максимальная скорость и доступ к BitTorrent
  • Неограниченный доступ к любым сайтам
  • Анонимный и безопасный серфинг
  • Гарантия полного возврата средств в течение 30 дней
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Выбрать страну
Выберите предпочитаемую для подключения страну
    2. Загрузка
    Загрузите файл конфигурации
      3. Настройка
      Импортируйте файл настроек в Linux VPN Client и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для любого Linux устройства

        Planet VPN подходит для любой платформы Linux, включая:

        • Ubuntu
        • CentOS
        • Debian
        • Fedora
        • FreeBSD
        • SuSe
        • Raspbian
        • Arch
        • Linux Mint
        • Elementary OS
        • Lubuntu
        • Gentoo
        • Manjaro
        linux device
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        Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
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        Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Linux так популярен среди клиентов

        Вячеслав Воронов
        Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
        Юлия Лоза
        Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
        Регина Суворова
        Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
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        Ключевые преимущества Planet VPN для Linux:

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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