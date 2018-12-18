حمل تطبيق VPN
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PLANET VPN

قم بتنزيل VPN لنظام التشغيل Linux

حل VPN الأكثر موثوقية وأمان لأوبونتو وسينت أو إس ودبيان وفيدورا وفري بي ‌إس ‌دي وسوزا

  • سرعات غير محدودة واستخدام تورنت
  • وصول غير محدود إلى أي موقع ويب
  • التصفح مجهول الهوية والآمن
  • ضمان إرجاع المال خلال فترة 30 يومًا
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ثلاث خطوات مبسطة لإعداد تطبيقVPN الخاصة بك

1. التوصيل
اختر دولتك المفضلة للإتصال
    2. التحميل
    حمل ملف التهيئة
      3. قم بالتهيئة
      قم بإستيراد ملف التهيئة إلى عميل تطبيق VPN لنظام تشغيل لينكس وقم بالتوصيل إلى تطبيق VPN

        حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة لينكس

        سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل أي منصة لنظام تشغيل لينكس، بما في ذلك:

        • أوبونتو
        • سينت أو إس
        • دبيان
        • فيدورا
        • فري بي ‌إس ‌دي
        • سوزا
        • راسبيان
        • آرش
        • لينكس مينت
        • توزيعة إلمنتري
        • لوبونتو
        • جنتو
        • مانجارو
        linux device
        تنزيل مجاني
        Planet VPN متوافق مع أي عميل OpenVPN. احصل على Premium لتنزيل ملفات تكوين OpenVPN واستخدامها.
        إحصل على الأفضل

        اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Linux

        روبرت وودز
        إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
        آشلي فيلدس
        يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
        جاك بينيت
        غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
        تنزيل مجاني

        الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام تشغيل لينكس

        أسرع
        أسرع
        يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
        التورنت
        التورنت
        تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
        تشفير قوي
        تشفير قوي
        يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
        يحمي خصوصيتك
        يحمي خصوصيتك
        لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
        شبكة واسعة النطاق
        شبكة واسعة النطاق
        الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
        الدعم
        الدعم
        دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
        تنزيل مجاني