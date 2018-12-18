حمل تطبيق VPN
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PLANET VPN

VPN مجاني للأندرويد

حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لهاتف بنظام أندرويد الخاص بك أو التابلت

  • واجهة سلسة وأيسر استخدامًا
  • وصول نهائي إلى أي موقع ويب
  • جهازك محمي تمامًا
  • كل حركاتك المرورية مشفرة بنسبة 100%
  • تطبيق VPN مجاني غير محدود مدى الحياة
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ثلاث خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN الخاصة بك

1. التحميل
حمل تطبيق Planet VPN من متجر بلاي
    2. البدء
    ابدأ التطبيق الخاص بك
      3. التوصيل
      اختر خادم للتوصيل إلى VPN
        تنزيل مجاني

        حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة الأندرويد

        يتوافق تطبيق Planet VPN مع:

        • سامسونج جلاكسي إس 9, إس 8, نوت 8, نوت 5، جي 7, جي 7 برايم
        • هواوي بي 20, بي 20 بلس, بي 10, مات 10, ميت 10 برو
        • إتش تي سي يو 11, يو ألترا, بولت
        • سوني إكسبريا إكس زيد 2, إكس زيد 1, إكس زيد بريميوم, إكس إيه 1 بلس
        • إل جي في 30+, جي 6, إكس فينشر
        • أندرويد ون موتو إكس 4
        • جوجل بكسل 2, بكسل
        • سامسونج جلاكسي إس 10 إي, إس 10, إس 10+
        • هواوي بي 30, بي 30 برو
        • جوجل بكسل 3, بكسل 3 إكس إل

        أو أي هاتف آخر بنظام أندرويد

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        تنزيل مجاني

        الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN للأندرويد

        أسرع
        أسرع
        يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
        سهل
        سهل
        واجهة سلسة وبديهية. ابدأ في الاستخدام على الفور-فهو لا يتطلب أي دليل أو مساعدة
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
        يحمي خصوصيتك
        يحمي خصوصيتك
        لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
        تشفير قوي
        تشفير قوي
        يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
        شبكة واسعة النطاق
        شبكة واسعة النطاق
        الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
        الدعم
        الدعم
        دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
        تنزيل مجاني

        اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Android

        روبرت وودز
        إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
        آشلي فيلدس
        يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
        جاك بينيت
        غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
        تنزيل مجاني